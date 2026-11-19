باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ شاکری،رئیس پلیس راه استان قم از اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌سواران در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از حوادث رانندگی، برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌سواران با جدیت در دستور کار مأموران پلیس راه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از کلاه ایمنی به‌عنوان مهم‌ترین عامل محافظت از جان راکبان در زمان وقوع تصادفات، افزود: برخورد با موتورسیکلت‌سوارانی که از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند و همچنین وسایل نقلیه دارای نقص فنی در سیستم روشنایی، از محور‌های اصلی این طرح است.

سرهنگ شاکری تصریح کرد: نقص در سیستم روشنایی، به‌ویژه در ساعات تاریکی و شرایط نامساعد جوی، می‌تواند زمینه‌ساز حوادث جبران‌ناپذیر باشد و پلیس راه با رانندگان و راکبان متخلف برخورد قانونی خواهد کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: ایمنی موتورسواران خط قرمز پلیس راه است؛ کلاه ایمنی را جدی بگیرید، سلامت خود را به خطر نیندازید.

منبع:پلیس راه استان قم