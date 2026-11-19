باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر سرتیپ دوم علی مهدوی ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهکیلویه و بویراحمد و فرمانده مرکز آموزش پیاده نزاجا در نشست ۱۴۶ «جهاد تبیین» با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز کشور در معرض جنگی ترکیبی و چندلایه قرار دارد که ابعاد مختلف زندگی مردم، به‌ویژه حوزه‌های رسانه‌ای، شناختی، فرهنگی و اجتماعی را هدف گرفته است و مقابله با آن نیازمند هوشیاری، آگاهی‌بخشی و تقویت روحیه ملی است.

او با اشاره به اهمیت قدردانی از نعمت‌های الهی، به‌ویژه نعمت سلامت، امنیت و ولایت، اظهار کرد: نعمت ولایت و رهبری از بزرگ‌ترین نعمت‌هایی است که خداوند به ملت ایران عطا کرده است. تجربه تاریخی کشور نشان داده که حضور رهبری مقتدر و برخورداری از هدایت‌های حکیمانه، در مقاطع حساس موجب آرامش، ثبات و اطمینان خاطر جامعه شده است و باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم.

مهدوی با اشاره به جایگاه تاریخی، فرهنگی و مذهبی استان فارس افزود: شیراز و استان فارس از پیشینه‌ای عمیق و ریشه‌دار برخوردارند و وجود بارگاه نورانی حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، در کنار مفاخر بزرگی همچون حافظ و سعدی، از سرمایه‌های ارزشمند این سرزمین است. چنین ظرفیت‌هایی مایه افتخار مردم این استان است و شایسته است همواره قدر این میراث معنوی و فرهنگی را بدانند.

او ضمن تجلیل از مردم فارس و خدمات خادمان آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) تصریح کرد: مردم این استان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی و دفاع از کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند و خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران این آستان مقدس نیز توفیقی ارزشمند و شایسته قدردانی است.

جهاد تبیین؛ ضرورتی راهبردی در مقابله با جنگ شناختی

ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین خاطرنشان کرد: امروز جنگ، صرفاً به عرصه نظامی محدود نیست، بلکه با شکل‌گیری جنگ ترکیبی و هیبریدی، ابعاد مختلف زندگی جوامع هدف قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این جنگ، جنگ شناختی است که رسانه‌ها و ابزار‌های ارتباطی نقش ویژه‌ای در آن ایفا می‌کنند.

او ادامه داد: امپراتوری رسانه‌ای دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده خود درصدد تأثیرگذاری بر افکار عمومی، تغییر محاسبات و تضعیف باور‌های نسل جوان است. در چنین شرایطی، جهاد تبیین می‌تواند در آگاه‌سازی خانواده‌ها، جوانان، زنان و دختران جامعه و تقویت قدرت تشخیص آنان در برابر عملیات روانی دشمن نقش مؤثری داشته باشد.

مهدوی با قدردانی از برگزارکنندگان نشست‌های جهاد تبیین تأکید کرد: این جلسات باید استمرار یابد و با رویکردی تخصصی‌تر و عمیق‌تر دنبال شود؛ چراکه شناخت درست مسائل و تبیین واقعیت‌ها، زمینه‌ساز افزایش آگاهی و تقویت جبهه داخلی خواهد بود.

ضرورت شناخت دشمن و بازخوانی تاریخ انقلاب و دفاع مقدس

فرمانده مرکز آموزش پیاده نزاجا با اشاره به ضرورت شناخت دقیق دشمن گفت: برای مقابله مؤثر با تهدیدات، باید دشمن، تجهیزات، تحرکات، تاکتیک‌ها، نیروی انسانی و توان پشتیبانی و لجستیکی آن را به‌درستی شناخت. شناخت دشمن یکی از الزامات اساسی آمادگی دفاعی است و نمی‌توان با نگاه ساده‌انگارانه به تحولات منطقه و تهدیدات پیش‌رو نگریست.

وی با مرور بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور با تهدید‌ها و بحران‌های متعددی در مناطق مختلف مواجه شد. در آن شرایط، ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نیروی نظامی منسجم، در کنار سایر نیرو‌های مسلح و مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تمامیت ارضی و تثبیت نظام ایفا کرد.

مهدوی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی و مقاومت نیرو‌های مسلح در برابر تجاوز رژیم بعث عراق اظهار کرد: دشمن با پشتیبانی قدرت‌های استکباری و با برخورداری از توان نظامی قابل‌توجه، به دنبال جداسازی خوزستان و فروپاشی نظام نوپای جمهوری اسلامی بود؛ اما ایستادگی ارتش، سپاه، نیرو‌های مردمی و نیرو‌های نامنظم به فرماندهی شهید چمران، مانع تحقق اهداف دشمن شد.

او با یادآوری حماسه مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر و عملیات‌های مهم دوران دفاع مقدس از جمله ثامن‌الائمه، فتح‌المبین و بیت‌المقدس گفت: هشت سال دفاع مقدس، جلوه‌ای از ایمان، ایثار، همبستگی و مقاومت ملت ایران بود و باید این حماسه‌ها به‌عنوان الگو‌های ماندگار برای نسل‌های آینده بازخوانی و تبیین شوند.

ارتش؛ از دفاع مقدس تا امدادرسانی و دفاع از حرم

ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تداوم مأموریت‌های ارتش پس از پایان جنگ تحمیلی بیان کرد: مأموریت نیرو‌های مسلح با پایان جنگ خاتمه نیافت. ارتش در دوران سازندگی، حوادث طبیعی، سیل و زلزله و همچنین در مأموریت‌های مختلف دفاعی و امنیتی، همواره در کنار مردم حضور داشته است.

او با اشاره به حضور ارتش در حوادثی همچون زلزله‌های بم و اسلام‌آباد و سیل گلستان افزود: کمک به مردم در شرایط بحرانی، بخشی از هویت و مأموریت نیرو‌های مسلح است. ارتش خود را جدا از مردم نمی‌داند و خدمت به ملت را وظیفه‌ای همیشگی و افتخارآمیز تلقی می‌کند.

مهدوی همچنین با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و مأموریت‌های مرتبط با دفاع از حرم گفت: ارتش، سپاه، بسیج و سایر نیرو‌های مسلح در مسیر دفاع از امنیت و منافع کشور، مأموریت‌های مشترکی دارند و تفاوت در لباس و ساختار سازمانی نباید موجب نگاه بخشی و صنفی شود.

او تأکید کرد: هرکس در جایگاه و مسئولیت خود باید به‌درستی مأموریتش را انجام دهد. اختلاف‌افکنی و ایجاد تفرقه میان نیرو‌های مسلح و مردم، خواست دشمن است و هرگونه سخن و اقدامی که وحدت و انسجام ملی را تضعیف کند، در مسیر منافع کشور نخواهد بود.

مردم، پشتوانه اصلی اقتدار و امنیت کشور

فرمانده مرکز آموزش پیاده نزاجا با اشاره به حماسه‌آفرینی مردم در مقاطع مختلف تاریخی و تحولات اخیر کشور گفت: اقتدار جمهوری اسلامی ایران متکی بر مردم، جوانان مؤمن و غیور و سرمایه اجتماعی کشور است. دشمن باید بداند که با ملتی مواجه است که در طول سالیان گذشته، هزینه‌های فراوانی برای استقلال، عزت و آرمان‌های خود پرداخت کرده و همچنان پای کشور و ارزش‌های خود ایستاده است.

او با اشاره به پیچیدگی تهدیدات نظامی و فناوری‌های مورد استفاده دشمن، از جمله هوش مصنوعی و ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، اظهار کرد: نباید توانمندی‌های دشمن را دست‌کم گرفت. طرف مقابل برای اقدامات خود برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام داده است؛ بنابراین، آمادگی مستمر، شناخت دقیق تهدیدات، ارتقای توان دفاعی و برنامه‌ریزی هوشمندانه از ضرورت‌های اساسی مقابله با این تهدیدات است.

مهدوی با تأکید بر اینکه مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌های خود از تدبیر و آینده‌نگری برخوردار باشند، افزود: ملت ایران هزینه‌های زیادی پرداخت کرده است و مسئولان حق ندارند با تصمیم‌های شتاب‌زده و بدون پیوست کارشناسی، زمینه ایجاد مشکل برای مردم را فراهم کنند. دوران آزمون و خطا گذشته است و هر تصمیم باید با بررسی همه جوانب و در نظر گرفتن پیامد‌های آن اتخاذ شود.

روایت‌هایی از سیره فرماندهان و ضرورت الگوگیری نسل جوان

این فرمانده ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خاطراتی از دوران خدمت و دیدار‌های خود با فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و رهبر شهید انقلاب، بر اهمیت ایمان، تقوا، تعهد سازمانی و رعایت حقوق بیت‌المال تأکید کرد.

او با اشاره به خاطره‌ای از امیر سرلشکر موسوی، فرمانده فقید ارتش، گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته فرماندهان مؤمن و متعهد، حساسیت نسبت به حق‌الناس و بیت‌المال است. در خاطره‌ای از ایشان، موضوع بازگرداندن یک وسیله ساده متعلق به دانشگاه افسری مطرح شد که نشان‌دهنده دقت و پایبندی ایشان به رعایت امانت و حقوق عمومی حتی در جزئی‌ترین مسائل بود.

مهدوی با تأکید بر ضرورت معرفی چنین شخصیت‌هایی به نسل جوان خاطرنشان کرد: افتخار واقعی این نیست که ما به کشور خود افتخار کنیم، بلکه باید به جایگاهی برسیم که کشور به وجود فرزندان و سربازان خود افتخار کند.

او همچنین با اشاره به خاطره‌ای از توجه رهبر شهید انقلاب به تکریم پدر و خانواده، این رفتار را جلوه‌ای از نگاه انسانی و تربیتی در مدیریت و فرماندهی دانست و گفت: فرماندهی صرفاً به معنای مدیریت سازمانی نیست، بلکه ایمان، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و توجه به ارزش‌های انسانی نیز از شاخصه‌های مهم آن به شمار می‌رود.

وحدت و حفظ روحیه ملی؛ رمز عبور از شرایط دشوار

ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح برای دفاع از کشور تصریح کرد: فرزندان این ملت در سراسر جغرافیای ایران اسلامی مستقر هستند و با تمام توان و تا پای جان از امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و منافع کشور دفاع خواهند کرد. نیرو‌های مسلح با رصد تحرکات دشمن و برنامه‌ریزی مستمر، آمادگی لازم را برای مواجهه با تهدیدات حفظ می‌کنند.

او افزود: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، حفظ وحدت، انسجام، همبستگی و روحیه ملی است. مردم با وجود سختی‌ها و فشار‌هایی که بر آنان تحمیل می‌شود، همچنان سرمایه اصلی کشور هستند و همه مسئولان باید با تدبیر، همدلی و تلاش مضاعف برای عبور از مشکلات در کنار آنان باشند.

مهدوی در پایان با تأکید بر نقش ایمان و توکل به خداوند در پیروزی ملت ایران گفت: آنچه امروز در صحنه کشور مشاهده می‌کنیم، نشان‌دهنده اراده‌ای فراتر از محاسبات مادی است. حضور مردم، ایستادگی نیرو‌های مسلح و عنایت الهی، نویدبخش عبور از شرایط دشوار و دستیابی به پیروزی است.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع امنیت و وطن، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن نام و راه شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید کرد و گفت: باید با حفظ آمادگی، ایمان و وحدت، اجازه ندهیم دشمن به خاک، ناموس و استقلال ایران اسلامی چشم طمع داشته باشد.