باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ داریوش ماهر به خبرنگار باشگاه خبرنگاران کرمان درخصوص حواشی اخیر نانوایی‌های کرمان اظهار کرد: شایعه افزایش قیمت نان به ۳۵ هزار تومان صحت ندارد ومردم نباید به چنین حواشی توجه کنند.

وی افزود‌: در ۱۲ استان کشور از جمله کرمان طرحی برای کنترل مصارف بالای آرد نانوایی‌ها درحال اجراست تا جلوی برخی تخلفات در این حوزه گرفته شود.

وی بیان کرد: برخی افراد و بعضا نانوایی‌ها کارت خود را برای خرید آرد با حجم بالاتر در اختیار افراد متخلف قرار داده‌اند که ۶۸ هزار نفرمتخلف فروش آرد بالا تخمین زده می‌شوند.

وی افزود: برای شناسایی این تخلف برخی حرف و حدیث‌ها در خصوص افزایش نان منتشر می‌شود که درست نیست.

وی با تکذیب افزایش قیمت نان گفت: اگر میانگین هر فرد ماهانه ۲۰ نان مصرف کند تا چندبرابر آن حتی مشمول تخلف نمی‌شود و مقادیر بالای خرید و فروش آرد به منظور فروش آن به قیمت بالا در بازار آزاد مدنظر مسئولین است که باید کنترل شود.

ماهر تصریح کرد: برخی نانوایی‌های متخلف نیز که آرد فروشی می‌کردند در این اقدام شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.

وی با تکذیب سهمیه بندی نان، گفت: دولت برنامه ای برای سهمیه بندی نان ندارد و افزایش قیمت نیز فعلا در دستور کار ما نیست.