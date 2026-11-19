باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، با انتقاد از تشدید عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه، اعلام کرد که هدف از این اقدامات، نابودی بخش‌های باقی‌مانده این منطقه و فراهم کردن زمینه برای اجرای طرح کوچ اجباری فلسطینیان است.

قاسم ادامه عملیات زمینی ارتش اسرائیل در مناطق مرکزی نوار غزه را نقض سازمان‌یافته توافق آتش‌بس دانست و گفت این اقدامات در شرایطی ادامه دارد که شورای صلح و نماینده آن، ملادینوف، با مواضع خود عملاً از اقدامات اسرائیل حمایت می‌کنند.

سخنگوی حماس همچنین این تحولات را نشانه بی‌اعتنایی آشکار تل‌آویو به کشور‌هایی دانست که بیش از یک سال پیش در نشست شرم‌الشیخ با هدف برقراری صلح در غزه شرکت کرده بودند. به گفته وی، اسرائیل تلاش‌های کشور‌های میانجی و ضامن توافق را که برای برقراری ثبات در این منطقه انجام می‌شود، نادیده گرفته است.

قاسم با تأکید بر ضرورت مقابله با طرح کوچ اجباری فلسطینیان افزود: تشدید حملات نظامی با هدف تخریب آنچه از نوار غزه باقی مانده و پیشبرد این طرح صورت می‌گیرد؛ ازاین‌رو، اجرای تصمیمات نشست‌های سران کشور‌های عربی برای مقابله با چنین اقدامی بیش از پیش اهمیت یافته است.

منبع: الجزیره