باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان جنگ رمضان و حمله وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به خاک پاک و مقدس کشورمان، تعداد بسیاری از منازل و خودرو‌ها دچار آسیب جدی و یا تخریب شدند. بر این اساس مقرر شد، منازل آسیب دیده مرمت و بازسازی شوند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از منازل آسیب دیده در شهرک بروجردی واقع در اتوبان بعثت منطقه ۱۵ شهر تهران هنوز مرمت و بارسازی نشده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما ۲۴ واحد از شهرک بروجردی واقع در اتوبان بعثت منطقه ۱۵ شهر تهران هستیم که ساختمان ما ۸ طبقه بود که به علت برخورد موشک در ۱۳ اسفند و شهادت مهسا طاهری و شهادت جمعی از همسایگان ساختمان تخریب شد. در حالیکه طبق کارشناسی بعضی تا طبقه ۴ قابل تعمیر بوده ولی شهرداری بطور کامل تخریب کرده و فنداسیون هم با گودبرداری جمع کرده و دوباره با خاک پورکرد. الان ما با پیگیری‌های مکرر، اما هیچ خبری بر ساخت نیست و هیچ کس جوابگو نیست. لطفا پیگیری کنید. با تشکر از شما

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