باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) در نشست ۱۴۶ «جهاد تبیین» اظهار کرد: جنگ رمضان که با توهم و محاسبات نادرست سردمداران استکبار و کفر آغاز شد، در آینده نیز پیامد‌های گسترده سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و کل جهان، به‌ویژه منطقه خلیج فارس و غرب آسیا، به دنبال خواهد داشت.

او با اشاره به پیامد‌های سیاسی این جنگ افزود: یکی از نخستین نتایج این تقابل، بروز تحولات و اختلافات سیاسی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ به‌گونه‌ای که شکاف‌های داخلی در این دو مجموعه تشدید شده و تحولات سیاسی و تغییرات مدیریتی نیز نشان‌دهنده عمق این اختلافات است.

کلانتری با اشاره به پیامد‌های امنیتی و اقتصادی جنگ رمضان تصریح کرد: خسارت‌های اقتصادی واردشده به جبهه مقابل، بسیار گسترده است و هزینه‌های واقعی جنگ تنها به خسارت‌های مستقیم نظامی محدود نمی‌شود. آسیب به پایگاه‌های نظامی، تجهیزات، هواپیما‌ها و شناورها، هزینه‌های سنگینی را به طرف مقابل تحمیل کرده است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با بیان اینکه اقتصاد و دلار از نقاط آسیب‌پذیر جبهه استکبار هستند، ادامه داد: دشمن در این جنگ با خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی مواجه شده و همین مسئله یکی از عوامل تشدید فشار‌ها و اختلافات سیاسی و امنیتی در جبهه مقابل است.

او در ادامه، جهانی‌شدن آرمان‌های انقلاب اسلامی را از مهم‌ترین دستاورد‌های جنگ رمضان دانست و گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته انقلاب اسلامی، توجه به آرمان‌های فطری و مشترک بشریت است؛ آرمان‌هایی که محدود به مرز‌های جغرافیایی، ملیت‌ها و جناح‌های سیاسی نیستند.

کلانتری خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش کردند چراغ فروزان انقلاب اسلامی را خاموش کنند، اما نتیجه این تقابل، گسترش نور و پیام انقلاب در سراسر جهان بود. امروز شاهد شکل‌گیری حرکت‌هایی در کشور‌های مختلف هستیم که در آن مردم با افتخار پرچم جمهوری اسلامی ایران و فلسطین را به اهتزاز درمی‌آورند. این تحول از مهم‌ترین دستاورد‌های جنگ رمضان است؛ چراکه نشان می‌دهد ارزش‌های انقلاب اسلامی در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته است.

او با اشاره به تصاویر منتشرشده از تجمعات و حمایت‌های مردمی در برخی شهر‌های اروپایی، اظهار کرد: گاهی توجه‌ها بیشتر به شمار پهپاد‌ها و میزان خسارت‌های نظامی معطوف می‌شود، در حالی که خیزش مردمی در نقاط مختلف جهان و ابراز همبستگی با جمهوری اسلامی ایران، دستاوردی بسیار ارزشمند و راهبردی است؛ موضوعی که سردمداران استکبار جهانی از تحقق آن هراس داشتند.

توطئه‌های جدید دشمن و ضرورت هوشیاری داخلی

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات جدید دشمن علیه کشورمان گفت: باید توجه داشت که دشمنان برای آغاز جنگ، معمولاً دو هدف را دنبال می‌کنند؛ نخست اقناع افکار عمومی و مردم خود برای همراهی با جنگ و دوم ایجاد زمینه‌هایی در داخل کشور هدف، به‌گونه‌ای که بخشی از جامعه در مسیر خواسته‌های دشمن قرار گیرد.

وی افزود: بسیاری از فتنه‌هایی که در داخل کشور شکل می‌گیرد، در همین چارچوب قابل تحلیل است و دشمن تلاش می‌کند از طریق عملیات روانی، ایجاد نارضایتی و بهره‌گیری از عناصر وابسته، زمینه‌های لازم را برای اقدامات بعدی خود فراهم کند.

کلانتری با تأکید بر اینکه دشمنان همچنان در پی ایجاد زمینه‌های داخلی برای فشار و تقابل با جمهوری اسلامی هستند، اظهار کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشور‌های غربی تلاش می‌کنند افکار عمومی خود را برای ادامه تقابل با ایران آماده کنند. در داخل کشور نیز نباید احتمال اقدامات خرابکارانه، ارسال سلاح و استفاده از عناصر خودفروخته و آموزش‌دیده را نادیده گرفت.

او با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود درباره توان و اراده ملت ایران دچار اشتباه شده است، تصریح کرد: پیروزی‌ها و اقتدار رزمندگان اسلام موجب افزایش روحیه و احساس سربلندی در میان مردم شده و حضور گسترده مردم در صحنه نیز اجازه نداده است دشمن به‌راحتی بتواند فتنه‌ای فراگیر ایجاد کند.

ضرورت توجه به مشکلات اقتصادی و پرهیز از اختلاف‌افکنی

کلانتری با اشاره به فشار‌های اقتصادی دشمن گفت: هرچند اهداف اصلی دشمن در این زمینه با شکست مواجه شده است، اما برخی ناکارآمدی‌های داخلی، ترک فعل‌ها، تصمیمات نادرست و اظهارنظر‌های غیرمسئولانه بعضی افراد، مشکلاتی را در حوزه اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرده است که باید با جدیت برای رفع و کاهش آنها تلاش شود.

او یکی دیگر از توطئه‌های دشمن را دامن‌زدن به اختلافات داخلی دانست و تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، همه باید از اختلاف‌افکنی و برجسته‌سازی اختلافات میان مسئولان پرهیز کنند و توجه اصلی خود را به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب معطوف سازند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به اهمیت جایگاه ولایت در نظام اسلامی بیان کرد: عظمت و ارزش جایگاه رهبری در همین شرایط حساس و در میدان تقابل با دشمنان آشکار می‌شود. اکنون زمان اثبات ولایتمداری و تبعیت عملی از رهنمود‌های رهبری است و همه مسئولان و مردم باید در شرایط جنگی و فشار‌های اقتصادی، هوشیاری و انسجام خود را حفظ کنند.

اعتراف مقام آمریکایی به خسارت‌های سنگین پایگاه‌های نظامی

او در ادامه با اشاره به اظهارات یکی از مسئولان ارشد نیروی دریایی آمریکا در جلسه استماع کنگره این کشور گفت: در این جلسه، یکی از سناتور‌های آمریکایی درباره میزان خسارت واردشده به پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین سؤال کرد، اما مسئول مربوطه اعلام کرد که هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت‌ها وجود ندارد و حتی امکان حضور در محل برای بررسی و ارزیابی آسیب‌ها فراهم نشده است.

کلانتری این اظهارات را نشانه‌ای از شدت خسارت‌های واردشده به مواضع نظامی آمریکا دانست و افزود: وقتی مسئولان آمریکایی اعلام می‌کنند امکان حضور در برخی پایگاه‌ها و ارزیابی خسارت‌های واردشده را ندارند، این موضوع نشان‌دهنده ابعاد ضرباتی است که در این جنگ متحمل شده‌اند.

او در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: امیدواریم با عنایت خداوند متعال، وحدت مقدس، هوشیاری و بصیرت مردم و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، بتوانیم پیروزی‌های بیشتری به دست آوریم. بی‌تردید برکت خون شهدا و ایستادگی ملت ایران، زمینه‌ساز عزت و سربلندی بیشتر کشور خواهد بود.