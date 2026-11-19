باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - رضا جمشیدی سه ساری فرماندار تالش ، در حاشیه رویداد سرمایه گذاری گیلان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: شهرستان تالش دارای ظرفیت های بالای طبیعی و تولیدی است.

فرماندار تالش با بیان اینکه برگزاری چنین رویدادهای زمینه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی را در استان فراهم می کند، افزود : شهرستان تالش با وجود ظرفیت های بالای ساحلی ، جلگه ای، کوه و دریا فضای مناسب برای رونق اقتصادی است.

جمشیدی اذعان داشت : قبل از این رویداد طی نشستی با بیش از ۵۰نفر سرمایه گذارموضوعات سرمایه گذاری این شهرستان مطرح شد.‌

وی ادامه داد : خوشبختانه با استقبال گسترده سرمایه گذاران در بخش های مختلف این شهرستان قرار گرفت.

فرماندار تالش تصریح کرد : احداث پل معلق ، احداث مزرعه پرورش ماهیان خاویاری ، احداث سردخانه ها ، سورتینگ کردن کارخانه های برنجکوبی ، ساخت هتل و استاندار سازی طرح های ساحلی از اهم موضوعاتی بود که مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفت.

فرماندار تالش تصریح کرد : برگزاری چنین رویدادها و همایش های فرصت های شناخت ظرفیت های شهرستان و استان را فراهم می کند و همچنین فضا و فرصت برای سرمایه گذار با هم افزایی و همراهی مهیا می شود .‌

جمشیدی اظهارداشت: با برگزاری چنین رویدادهای زمینه حضور سرمایه گذاران کشورهای همجوار نیز فراهم می شود.‌

فندوق ، برنج مرغوب، عسل ، گردو ، کیوی، حصیر بافی، چادر شب بافی، مروارید بافی ، پرورش ماهی و .... از اهم محصولات این شهرستان شمرده می شود که در برخی از محصولات این شهرستان رتبه برتر استانی را به خود اختصاص داده است.