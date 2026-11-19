باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نشست سه‌جانبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز پنج‌شنبه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) به‌طور رسمی آغاز شد.

در آغاز این نشست، رئیس‌جمهور چین با اشاره به ضرورت همکاری سه کشور برای مقابله با چالش‌های جهانی، اظهار داشت که رهبران سه کشور برای مواجهه با این چالش‌ها همکاری خواهند کرد و «به‌طور مشترک از صلح و ثبات جهانی حمایت خواهند کرد».

رئیس‌جمهور روسیه نیز بر ضرورت همکاری مسکو، پکن و واشنگتن بر اساس «احترام متقابل، برابری و توازن منافع» تأکید کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز پیش از این نشست سه‌جانبه، دیدار‌های دوجانبه جداگانه‌ای با شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین برگزار کرده و از روابط خود با هر دو رهبر به‌عنوان روابطی «عالی» یاد کرده بود.

منبع: تاس