باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ران بوسو، ستون‌نویس خبرگزاری رویترز، نوشت نخستین نشست سه‌جانبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، ضعف قدرت ژئوپلیتیکی اروپا را آشکار خواهد کرد.

به نوشته این تحلیلگر، اتحادیه اروپا با وجود برخورداری از جایگاه یک بلوک بزرگ تجاری، از مذاکرات مهم بین‌المللی، از جمله تلاش‌ها برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین و گفت‌و‌گو‌ها درباره ایران، کنار گذاشته شده است.

بوسو در این باره تأکید کرد: «قدرت ژئوپلیتیکی این بلوک با وزن اقتصادی آن تناسب ندارد.»

وی اختلافات داخلی میان اعضای اتحادیه اروپا، دشواری و کندی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی که بر اساس اجماع انجام می‌شود و همچنین وابستگی گسترده به ناتو و توان نظامی آمریکا را از عوامل کاهش نفوذ ژئوپلیتیکی این اتحادیه برشمرد.

این ستون‌نویس رویترز در ادامه تصریح کرد: «در نهایت، تبدیل اتحادیه اروپا از یک قدرت اقتصادی به نیرویی ژئوپلیتیکی، به چیزی فراتر از اصلاحات رویه‌ای نیاز دارد و مستلزم بازنگری در هویت این بلوک است.»

وی افزود: «اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، اروپا در معرض خطر کنار گذاشته شدن از مذاکراتی قرار خواهد گرفت که می‌توانند پیامد‌های عمیقی برای اقتصاد و امنیت ملی آن داشته باشند. شنژن پیش‌نمایشی از این وضعیت را ارائه می‌دهد.»

رؤسای جمهور روسیه، چین و آمریکا روز پنج‌شنبه نشست سه‌جانبه‌ای برگزار می کنند.

منبع: تاس