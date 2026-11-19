باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی راستگو در همایش گرامیداشت روز قانون کار در شیراز، با تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش روی جامعه کارگری اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در محیط‌های کاری، کاهش امنیت شغلی و وابستگی ادامه فعالیت کارگران به تصمیم‌های یک‌جانبه کارفرمایان است؛ شرایطی که در برخی کارگاه‌ها امکان قطع همکاری با نیروی کار را بدون برخورداری از حمایت‌های مؤثر قانونی فراهم می‌کند.

او با بیان اینکه مشکلات کارگران تنها به موضوع دستمزد محدود نمی‌شود، افزود: امنیت شغلی، تأمین هزینه‌های زندگی، دسترسی به خدمات درمانی و رسیدگی به مطالبات بازنشستگان، مجموعه‌ای از دغدغه‌های به‌هم‌پیوسته جامعه کارگری است که حل آنها به پیگیری مستمر و هماهنگی تشکل‌های صنفی نیاز دارد.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر فارس، بازنگری در دستمزد‌ها متناسب با تحولات تورمی، جلوگیری از تضعیف منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی، اجرای کامل مقررات قانون کار و پیگیری وعده ترمیم حقوق در نیمه دوم سال را از جمله مطالبات جدی کارگران عنوان کرد.

ضرورت بازگرداندن ظرفیت‌های حمایتی قانون کار

راستگو با اشاره به فلسفه تصویب قانون کار گفت: این قانون با هدف برقراری توازن در روابط کارگر و کارفرما، تعیین چارچوب استخدام و قرارداد‌های کاری و صیانت از حقوق شغلی، مزدی و بیمه‌ای نیروی انسانی شکل گرفته است؛ با این حال، در سال‌های گذشته بخشی از کارکرد‌های حمایتی آن تحت تأثیر بخشنامه‌ها و شیوه‌های اجرایی مختلف قرار گرفته است.

او یادآور شد: پس از تصویب قوانین کار در سال‌های ۱۳۲۵ و ۱۳۳۷، قانون کار کنونی در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قرار بود به‌عنوان پشتوانه‌ای قانونی، از حقوق نیروی کار حمایت و روابط محیط کار را سامان‌دهی کند.

این فعال کارگری با انتقاد از کاهش نقش تشکل‌های کارگری در برخی واحد‌های تولیدی ادامه داد: در گذشته شورا‌های اسلامی کار و کمیته‌های انضباطی در بسیاری از مجموعه‌ها، مرجع رسیدگی به اختلافات و تخلفات بودند و تصمیم‌گیری درباره مسائل کارگران از مسیر‌های مشخصی انجام می‌شد، اما اکنون در شماری از کارگاه‌ها حتی نماینده‌ای برای انتقال و پیگیری مطالبات نیروی کار وجود ندارد.

او از دستگاه‌های مسئول خواست با تقویت نظارت بر واحد‌های تولیدی و خدماتی، زمینه تشکیل شورا‌های اسلامی کار و حضور نمایندگان قانونی کارگران را فراهم کنند تا رسیدگی به مشکلات این قشر از مسیر‌های قانونی و صنفی دنبال شود.

تورم، افزایش دستمزد‌ها را بی‌اثر کرده است

راستگو در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران پرداخت و گفت: افزایش ۶۰ درصدی حقوق در ابتدای سال که با پیگیری تشکل‌های کارگری و تصمیم شورای عالی کار محقق شد، با وجود اهمیت آن، در برابر رشد قابل توجه قیمت‌ها نتوانسته است قدرت خرید نیروی کار را به میزان مورد انتظار حفظ کند.

او با اشاره به برآورد مطرح‌شده از نرخ تورم در حدود ۸۰ تا ۸۱ درصد افزود: فاصله میان رشد هزینه‌های زندگی و میزان افزایش دریافتی کارگران، بخش زیادی از اثر مثبت افزایش حقوق را از بین برده و فشار معیشتی بر خانوار‌های کارگری را تشدید کرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با یادآوری طرح موضوع بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال اظهار کرد: هنگام تصمیم‌گیری درباره حقوق سالانه، موضوع امکان افزایش مجدد دستمزد در صورت تشدید تورم نیز مطرح شده بود، اما تاکنون اقدام اجرایی مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است.

او خواستار ورود جدی دبیرکل خانه کارگر، مسئولان استانی و نمایندگان مرتبط برای پیگیری این مطالبه شد و تأکید کرد: تحقق وعده‌های مطرح‌شده درباره حقوق کارگران اهمیت زیادی دارد و اعتماد جامعه کارگری زمانی تقویت می‌شود که تصمیم‌ها و اظهارات مسئولان به نتیجه عملی منجر شود.

راستگو همچنین با انتقاد از بی‌توجهی به برخی مزایای جانبی حقوق کارگران گفت: کمک‌هزینه مسکن و بن کارگری از اجزای مهم بسته حمایتی و معیشتی نیروی کار هستند و نباید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به دستمزد نادیده گرفته شوند.

او افزود: برخی از این مزایا در طول سالیان گذشته به رویه ثابت و عرف کارگاه‌ها تبدیل شده‌اند و حفظ استمرار پرداخت آنها نیز باید در چارچوب حقوق قانونی و صنفی کارگران مورد توجه قرار گیرد.

تکمیل بیمارستان تأمین اجتماعی شیراز در انتظار رفع موانع اجرایی

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان فارس در ادامه، توسعه زیرساخت‌های درمانی را از مطالبات مهم بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی دانست و گفت: تکمیل بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی تأمین اجتماعی شیراز با توجه به جمعیت بیمه‌شدگان استان و جایگاه این شهر در ارائه خدمات درمانی، ضرورتی انکارناپذیر است.

او با اشاره به روند اجرای این طرح بیان کرد: پروژه پس از سال‌ها انتظار به مرحله احداث اسکلت هشت‌طبقه رسیده و موضوع آن در هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی بررسی و تأیید شده است، اما ادامه عملیات اجرایی به رفع برخی موانع اداری و حقوقی، از جمله ایراد مطرح‌شده درباره نحوه واگذاری زمین سازمان به قرارگاه سازنده، وابسته است.

راستگو ادامه داد: در جلسات اخیر، مسئولان تأمین اجتماعی برای پیگیری موضوع و فراهم کردن مقدمات رفع این مانع در هیأت امنای سازمان قول مساعد داده‌اند و انتظار جامعه کارگری این است که اقدامات لازم بدون تأخیر انجام شود.

او با اشاره به وجود حدود ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار کارگر بیمه‌شده در استان فارس اظهار کرد: این جمعیت گسترده به خدمات درمانی متناسب و در دسترس نیاز دارد و توسعه مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی استان دنبال شود.

هشدار درباره تضعیف درمان مستقیم تأمین اجتماعی

راستگو همچنین نسبت به پیامد‌های کاهش تدریجی ظرفیت درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب اجرای طرح پزشک خانواده ابراز نگرانی کرد و گفت: منابع درمانی این سازمان از محل حق بیمه‌ای تأمین می‌شود که کارگران در دوران اشتغال پرداخت می‌کنند و باید در جهت تأمین سلامت و درمان همین بیمه‌شدگان هزینه شود.

او تصریح کرد: حفظ و تقویت مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید به‌تدریج وابستگی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی خارج از مجموعه سازمان افزایش یابد.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس از مدیران درمان استان و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی خواست با بررسی آثار تصمیم‌های مرتبط با نظام ارجاع و پزشک خانواده، از تضعیف زیرساخت‌های درمان مستقیم و حقوق درمانی بیمه‌شدگان جلوگیری کنند.

مطالبات رفاهی و درمانی بازنشستگان باید جدی‌تر دنبال شود

او در ادامه به وضعیت بازنشستگان پرداخت و توسعه امکانات رفاهی، گردشگری و زیارتی را از نیاز‌های مهم این گروه دانست و اظهار کرد: خدمات حمایتی بازنشستگان باید از سطح پرداخت مستمری فراتر برود و امکاناتی برای ارتقای کیفیت زندگی و استفاده از فرصت‌های رفاهی آنان فراهم شود.

راستگو با اشاره به طرح اختصاص دو میلیون تومان اعتبار برای خدمات سیاحتی و زیارتی بازنشستگان در نشست اخیر هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: بر اساس مذاکرات انجام‌شده، مسئولان مربوطه برای پیگیری و اخذ مصوبه نهایی این پیشنهاد اعلام آمادگی کرده‌اند.

ا. ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن این تصمیم، امکان استفاده بازنشستگان از تسهیلات سفر‌های زیارتی و رفاهی، از جمله سفر به مشهد مقدس، فراهم شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس همچنین انتخاب بیمه‌گر تکمیلی بازنشستگان را موضوعی حساس دانست و تأکید کرد: ملاک انتخاب شرکت بیمه‌ای نباید صرفاً پیشنهاد‌های اولیه باشد، بلکه توان مالی، ظرفیت اجرایی و قابلیت ایفای تعهدات آن شرکت باید به‌طور دقیق ارزیابی شود.

او افزود: اطلاع‌رسانی و استعلام از شرکت‌های بیمه‌ای برای انتخاب بیمه‌گر انجام می‌شود، اما آنچه برای بازنشستگان اهمیت دارد، دریافت به‌موقع خدمات و پرداخت بدون مشکل هزینه‌های درمانی است.

راستگو خاطرنشان کرد: بیمه تکمیلی زمانی می‌تواند نقش حمایتی خود را ایفا کند که در زمان نیاز، هزینه‌های درمانی بازنشستگان را پوشش دهد و بیمه‌شدگان برای دریافت مطالبات و تعهدات خود با تأخیر و مشکلات اداری مواجه نشوند.

بدهی دولت به تأمین اجتماعی؛ مطالبه‌ای برای حفظ پایداری خدمات

این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین تکلیف بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را از موضوعات اساسی در حفظ پایداری منابع این نهاد دانست و گفت: بر اساس برآورد‌های مطرح‌شده، مجموع مطالبات سازمان از دولت ممکن است در سال آینده به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برسد.

او با تأکید بر نقش منابع مالی پایدار در استمرار خدمات بیمه‌ای و درمانی اظهار کرد: از نمایندگان مجلس و مسئولان استانی انتظار می‌رود از طریق کمیسیون‌های تخصصی، موضوع پیش‌بینی و پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی را در فرایند تدوین و تصویب قانون بودجه پیگیری کنند.

راستگو افزود: تأخیر در تسویه مطالبات سازمان می‌تواند تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت مستمری بازنشستگان، ارائه خدمات درمانی و اجرای تعهدات بیمه‌ای را با دشواری مواجه کند؛ از این رو، این موضوع صرفاً یک مسئله مالی میان دولت و سازمان نیست، بلکه مستقیماً با زندگی میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته ارتباط دارد.

گسترش خدمات رفاهی و آموزشی خانه کارگر در فارس

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان فارس در ادامه به اقدامات این تشکل برای توسعه خدمات اعضا اشاره کرد و گفت: ایجاد و گسترش مراکز اقامتی، امکانات آموزشی و تسهیلات رفاهی با وجود محدودیت منابع، با هدف پاسخگویی به بخشی از نیاز‌های کارگران و بازنشستگان دنبال شده است.

وی با اشاره به مشکلات گذشته اعضا برای تأمین محل اقامت در سفر‌های بین‌شهری اظهار کرد: توسعه مهمانسرا‌ها در شهرستان‌های مختلف، امکان استفاده آسان‌تر کارگران از خدمات اقامتی را فراهم کرده است.

راستگو افزود: در همین راستا، سوئیت‌های اقامتی جدیدی در مجموعه خانه کارگر راه‌اندازی شده تا کارگرانی که از نقاط مختلف کشور برای درمان، انجام امور اداری یا بهره‌مندی از خدمات به شیراز سفر می‌کنند، از امکانات مناسب‌تری برخوردار شوند.

وی ارائه آموزش‌های رایگان و تسهیلات قرض‌الحسنه را از دیگر برنامه‌های حمایتی خانه کارگر برشمرد و گفت: هم‌افزایی میان تشکل‌های کارگری، کانون‌های بازنشستگان و شورا‌های اسلامی کار می‌تواند ظرفیت‌های موجود را برای کاهش مشکلات این قشر فعال‌تر کند.

همبستگی تشکل‌های کارگری در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی

راستگو در بخش پایانی سخنان خود، حفظ انسجام و همدلی در جامعه کارگری را ضروری دانست و گفت: مطالبات مربوط به دستمزد، امنیت شغلی، درمان، بیمه تکمیلی و خدمات رفاهی باید به‌صورت مستمر دنبال شود و معیار ارزیابی اقدامات حمایتی، آثار ملموس آن در زندگی کارگران و بازنشستگان باشد.

او با اشاره به اهمیت برگزاری همایش روز قانون کار اظهار کرد: چنین گردهمایی‌هایی علاوه بر بزرگداشت جایگاه قانون کار، فرصتی برای تجدید دیدار فعالان صنفی، نمایندگان تشکل‌ها و بازنشستگان و تبادل نظر درباره مسائل مشترک جامعه کارگری فراهم می‌کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با اشاره به شرایط جنگی کشور و شهادت جمعی از فرماندهان، مردم و اعضای جامعه کارگری افزود: فداکاری و ایستادگی شهدا، مسئولیت حفظ وحدت و همبستگی اجتماعی را سنگین‌تر کرده است و جامعه کارگری نیز باید با حفظ انسجام، همدلی و پیگیری مطالبات قانونی خود در عبور کشور از شرایط دشوار نقش‌آفرینی کند.

حمایت از کارگران باید در سیاست‌های اجرایی استمرار داشته باشد

مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این همایش با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر میان مدیران و تشکل‌های کارگری اظهار کرد: فعالان این حوزه می‌توانند مسائل، پیشنهاد‌ها و مطالبات خود را در زمینه کار، اشتغال و تأمین اجتماعی مطرح کنند و مجموعه مدیریتی استان نیز آمادگی دارد در چارچوب مسئولیت‌های قانونی، برای بررسی و پیگیری آنها همکاری کند.

وی با بیان اینکه توجه به وضعیت کارگران در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده تولید و اقتصاد کشور است، افزود: حمایت از نیروی کار نباید به مناسبت‌های خاص محدود شود، بلکه لازم است در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌های اجرایی به‌صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.

معاون استاندار فارس با اشاره به تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ گفت: این قانون با هدف تعیین چارچوب روابط کاری و صیانت از حقوق نیروی انسانی تدوین شده و بررسی مفاد آن نشان می‌دهد که جایگاه و حقوق جامعه کارگری در بخش‌های مختلف مورد توجه قانون‌گذار بوده است.

گودرزی با تأکید بر جایگاه کار و تلاش در آموزه‌های دینی و نظام حقوقی کشور اظهار کرد: افرادی که با فعالیت و تلاش خود چرخ تولید و اقتصاد را به حرکت درمی‌آورند، شایسته حمایت و احترام هستند و توجه به حقوق آنان باید از اولویت‌های مدیریت اجرایی باشد.

وی کارگران را یکی از ارکان اصلی تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دانست و افزود: تدوین سیاست‌ها و طراحی طرح‌های عمرانی و اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه پیشرفت کشور را فراهم کند؛ آنچه این برنامه‌ها را به نتیجه می‌رساند، حضور نیروی انسانی و تلاش کارگران در میدان عمل است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین پیشنهاد کرد صاحب‌نظران و فعالان کارگری با بررسی کارشناسی قوانین و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در کشور، مقایسه‌ای منصفانه با نظام‌های حقوقی سایر کشور‌ها داشته باشند تا ظرفیت‌های قانونی موجود و زمینه‌های بهبود آن به‌درستی شناسایی شود.

گودرزی در ادامه بر ضرورت انعکاس و پیگیری پیشنهاد‌های تشکل‌های کارگری برای ارتقای شرایط اشتغال تأکید کرد و گفت: استفاده از دیدگاه‌های فعالان این حوزه می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مؤثرتر در حوزه کار و تولید کمک کند.

وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های موجود اظهار کرد: کشور در مقطع دشواری از نظر اقتصادی قرار دارد و این شرایط بخش‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، اما با تکیه بر توان داخلی، همدلی و همکاری جمعی می‌توان از مشکلات عبور کرد.

معاون استاندار فارس ادامه داد: بخش مهمی از دستاورد‌های کشور در عرصه‌های مختلف، نتیجه تلاش و مجاهدت نیرو‌های کار و تولید بوده است و برای عبور از شرایط فعلی نیز باید نقش این قشر را در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای جدی گرفت.

گودرزی با بیان اینکه مشکلات معیشتی محدود به یک گروه اجتماعی نیست، خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی موجود بر زندگی اقشار مختلف تأثیر گذاشته و بهبود وضعیت نیازمند همراهی همه بخش‌های جامعه و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

او ضمن قدردانی از برگزارکنندگان همایش و فعالان تشکل‌های کارگری، از تلاش‌های دبیرکل خانه کارگر در پیگیری مسائل این قشر یاد کرد و افزود: هیچ برنامه توسعه‌ای، زیرساخت اقتصادی یا طرح اجرایی بدون مشارکت نیروی کار به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارگران در عرصه‌های تولید و اقتصاد گفت: احترام به کارگران باید در عمل و از طریق حمایت از حقوق، بهبود شرایط اشتغال و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثر آنان در مسیر آبادانی و پیشرفت کشور نشان داده شود.