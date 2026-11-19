باشگاه خبرنگاران جوان - محمود جوادیان‌فر در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و اعضای هیئت‌مدیره مجمع بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی برای شناسایی نیازهای اولویت‌دار حوزه سلامت و هدایت مؤثر کمک‌های خیرین تأکید کرد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره اهمیت سلامت و نقش مردم در این حوزه اظهار داشت: تأکید بر مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی در خدمت‌رسانی، راهبردی ارزشمند برای تقویت فعالیت‌های خیرخواهانه حوزه سلامت است و حضور خیرین می‌تواند در گره‌گشایی از مشکلات درمانی جامعه و ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت نقش مؤثری داشته باشد.

وی با تأکید بر مردمی ماندن مجامع خیرین سلامت افزود: تقویت مشارکت‌های داوطلبانه و هدایت کمک‌ها به سمت نیازهای واقعی جامعه از اصول اساسی توسعه خدمات سلامت است و در استان سیستان و بلوچستان هم‌افزایی خیرین، مسئولان و مجموعه‌های درمانی می‌تواند زمینه کاهش محرومیت‌های درمانی، تجهیز مراکز سلامت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی را فراهم کند.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی این مجموعه گفت: رسالت مجمع خیرین سلامت صرفاً جذب کمک‌های مردمی نیست بلکه باید با شناخت دقیق نیازها و تعیین اولویت‌ها زمینه‌ای فراهم شود تا مشارکت خیرین به اقدامات مؤثر، هدفمند و ماندگار تبدیل شده و بخشی از مشکلات مردم را برطرف کند.

وی تجهیز مراکز درمانی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تأمین امکانات موردنیاز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی را از جمله زمینه‌های مهم مشارکت خیرین عنوان کرد و افزود: مهم این است که نیازها به‌صورت دقیق و شفاف مشخص شود و ظرفیت خیرین در مسیر رفع مسائل واقعی حوزه سلامت به کار گرفته شود.

جوادیان‌فر شناسایی دقیق نیازها و تعیین اولویت‌ها را از عوامل مؤثر در جلب اعتماد خیرین دانست و خاطرنشان کرد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان باید نیازهای حوزه سلامت به‌صورت شفاف مشخص شود تا خیرین با اطمینان و آگاهی از ضرورت‌ها وارد میدان شوند و مشارکت‌های آنان بیشترین اثر را در بهبود خدمات سلامت داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه سلامت هیچ اقدام مؤثری کوچک نیست، تصریح کرد: هر اقدامی که دسترسی مردم به خدمات درمانی را تسهیل کند یا از دغدغه بیماران و خانواده‌های آنان بکاهد ارزشمند است و مجمع خیرین سلامت باید با نگاه مسئولانه و مردمی برای تحقق این هدف تلاش کند.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان سیستان وبلوچستان در پایان ابراز امیدواری کرد تعامل و همکاری با دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زمینه‌ساز اقدامات منسجم‌تر و اثربخش‌تر در حوزه سلامت استان و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم باشد.

مجمع خیرین سلامت استان سیستان وبلوچستان