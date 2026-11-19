باشگاه خبرنگاران جوان - میثم لک‌ زایی با اعلام این خبر گفت: توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کم‌برخوردار و عشایری از اولویت‌های جدی این اداره‌کل در مسیر تحقق عدالت آموزشی است.

وی اظهار داشت: در راستای گسترش عدالت آموزشی و فراهم‌سازی دسترسی دانش‌آموزان مناطق عشایری به فضاهای آموزشی استاندارد تفاهم‌نامه احداث چهار مدرسه با مشارکت و پیگیری مؤسسه خیریه مهرانه امید مکران منعقد شد.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه چهار فضای آموزشی در روستاهای برزین‌دن، کریم‌آباد، چاهوک و زرد شهرستان مهرستان احداث خواهد شد که شامل یک مدرسه ۲ کلاسه در روستای برزین‌دن، یک مدرسه ۲ کلاسه در کریم‌آباد، یک مدرسه ۳ کلاسه در چاهوک و یک مدرسه ۳ کلاسه در روستای زرد است.

لک‌زایی با اشاره به ظرفیت ۱۰ کلاسه این طرح‌ها تصریح کرد: اجرای این تفاهم‌نامه گامی مؤثر در توسعه زیرسات‌های آموزشی مناطق عشایری مهرستان و کاهش محرومیت‌های آموزشی است که زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان این مناطق از محیطی مناسب برای تحصیل را فراهم می‌کند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان در پایان با قدردانی از مشارکت و همراهی محمد اربابی مدیر مؤسسه خیریه مهرانه امید مکران و خیرین مدرسه‌ساز خاطرنشان کرد: تحقق عدالت آموزشی بدون مشارکت مردم و خیرین امکان‌پذیر نیست و امیدواریم با تداوم این همراهی‌ها هیچ دانش‌آموزی در دورترین مناطق استان به دلیل کمبود فضای آموزشی از فرصت تحصیل محروم نماند.

نوسازی و تجهیز مدارس استان