باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از منابعی گزارش داد که دولت آمریکا بر این باور است با ادامه فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها می‌تواند بدون ازسرگیری عملیات نظامی گسترده، اهداف خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را دنبال کند؛ رویکردی که در ادامه سیاست فشار واشنگتن علیه تهران و تلاش برای محدود کردن حقوق هسته‌ای ایران مطرح می‌شود.

منابع مورد استناد آسوشیتدپرس مدعی شده‌اند کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران موفقیت‌آمیز بوده و واشنگتن گزینه‌های دیگری برای پیگیری اهداف خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران در اختیار دارد؛ گزینه‌هایی که به گفته آنها، لزوماً به ازسرگیری حملات نظامی نیاز ندارد.

این گزارش در حالی منتشر شده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه جنگ علیه ایران را آغاز کردند. در ادامه، در ماه ژوئن یادداشت تفاهمی میان تهران و واشنگتن امضا شد که بر اساس آن، آتش‌بس فوری در جبهه‌های مختلف، از جمله لبنان، برقرار می‌شد.

با این حال، آمریکا بامداد هشتم ژوئیه حملات گسترده علیه ایران را از سر گرفت و تهران را به نقض توافق‌های مرتبط با تنگه هرمز متهم کرد. واشنگتن پس از آن از پایان استفاده گسترده از نیروی نظامی و تغییر رویکرد به سمت فشار اقتصادی و اعمال تحریم‌های بیشتر خبر داد.

در این میان، مقام‌های ایرانی بارها تأکید کرده‌اند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ماهیتی صلح‌آمیز دارد و ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. تهران همچنین بر حق قانونی خود برای بهره‌مندی از انرژی و فناوری هسته‌ای در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأکید دارد.

از این منظر، تداوم تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی نمی‌تواند جایگزین تعهدات بین‌المللی و احترام به حقوق هسته‌ای ایران شود و حل‌وفصل مسائل مرتبط با این پرونده، مستلزم رویکردی مبتنی بر دیپلماسی، احترام متقابل و پرهیز از تهدید و اقدامات نظامی است.

منبع: تاس