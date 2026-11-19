باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: امسال هفته بسیج با توجه به حوادث و وقایع تاریخی اخیر ویژگی‌های بسیار منحصر‌به‌فرد و متمایزی دارد روزهایی که نقاط برجسته آن در تاریخ ثبت شده و آیندگان درباره عظمت مقاومت و اقتدار ملت ایران به مطالعه و قضاوت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به توطئه‌ها و نقشه‌های ناکام دشمنان برای تصرف و تجزیه کشور طی سه‌روز تصریح کرد: دشمنان با محاسبات اشتباه خود نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند و امروز به لطف الهی، هدایت‌های رهبری و ایستادگی همه‌جانبه مردم ایران اسلامی در ابعاد سیاسی، نظامی و تمدنی در اوج اقتدار و عزت قرار دارد.

سردار رجبی با تأکید بر اینکه بسیج به تعبیر امام راحل «ظرفیت و تمام دارایی یک کشور» است و هر ایرانی یک بسیجی محسوب می‌شود، افزود: همه ظرفیت‌های مردمی و نهادی باید با وحدت و همدلی در برابر دشمن خونخوار جهانی و جبهه استکبار صف‌آرایی کنند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در ادامه به تشریح برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج در استان پرداخت و اعلام کرد: در این ایام ۵۰۴۷ برنامه متنوع در سطح استان اجرایی خواهد شد که با حضور فعال پایگاه‌های مقاومت، حوزه‌ها، نواحی و اقشار مختلف بسیج به مرحله اجرا درمی‌آید.

وی افزود: از این تعداد ۴۱ برنامه به‌صورت شاخص و استانی و همچنین ۳۳ برنامه مکمل در مرکز استان و شهرستان‌ها برگزار می‌گردد و مابقی برنامه‌ها در سطح پایگاه‌های مقاومت محلات اجرا خواهد شد.

سردار رجبی همچنین به پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی سپاه شهدا اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های محرومیت‌زدایی و سازندگی در کنار ۱۲۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی از جمله احداث سوله، سالن‌های ورزشی و طرح‌های خدماتی در سطح استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی برگزاری رزمایش‌های محله‌محور، نشست‌های تبیینی و روشنگری، نمایشگاه عصر مقاومت و تجلیل از فعالان حوزه فضای مجازی و رسانه‌ای را نیز از دیگر برنامه‌های محوری این هفته برشمرد.

سردار رجبی در پایان با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی اصحاب رسانه و فعالان جنگ نرم و فضای مجازی در روایت‌گری صحیح وقایع و ایجاد امید در جامعه خاطرنشان کرد: رسانه‌های مستقل و انقلابی با روایت‌های صادقانه خود نقشی بی‌بدیل در تقویت جبهه خودی و ناامیدسازی بدخواهان نظام اسلامی بر عهده دارند.