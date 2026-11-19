باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «کویی هنگ»، پژوهشگر مؤسسه ملی چین برای تبادلات بین‌المللی و همکاری قضایی سازمان همکاری شانگهای مستقر در شانگهای، معتقد است نشست پیش‌روی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شهر شنژن می‌تواند زمینه مدیریت مؤثرتر مخاطرات جهانی را فراهم کند.

کویی هنگ در یادداشتی که در روزنامه گلوبال تایمز منتشر شده است، نوشت: «در بلندمدت، اهمیت تاریخی نشست سه‌جانبه شنژن به این بستگی دارد که آیا سه طرف می‌توانند ارزیابی مشترکی از مخاطرات جهانی را مبنای دستورکار‌های آینده قرار دهند یا خیر. اگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست به مذاکرات بعدی منجر شود، مخاطرات به‌صورت پیش‌دستانه مدیریت شوند و هماهنگی قدرت‌های بزرگ از یک دیدار مقطعی به رویه‌ای مستمر تبدیل شود، نشست شنژن از اهمیت تاریخی بیشتری برخوردار خواهد شد.»

این کارشناس معتقد است نشست سه‌جانبه شی، پوتین و ترامپ باید پیش از هر چیز، حفظ میراث پیروزی در جنگ جهانی دوم و نظم بین‌المللی شکل‌گرفته پس از آن را تضمین کند.

وی در این باره تأکید کرد: «این مسئولیت مشترک در شرایطی که تجدیدنظرطلبی تاریخی بار دیگر در حال افزایش است و برخی کشور‌ها تلاش می‌کنند تجاوز‌های گذشته را تطهیر کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»

این کارشناس همچنین خاطرنشان کرد که «بخش عمده مخاطرات میان قدرت‌های بزرگ از قطع گفت‌و‌گو‌ها و برداشت نادرست از پیام‌ها و مواضع یکدیگر ناشی می‌شود».

به اعتقاد وی، اگر نشست سران روسیه، چین و آمریکا با مذاکرات کارشناسی و در سطوح اجرایی دنبال شود، می‌تواند از شدت رقابت راهبردی کنترل‌نشده بکاهد و ثبات و اطمینان بیشتری برای همه کشور‌ها به همراه داشته باشد.

کویی هنگ همچنین بر اهمیت تقویت امنیت انرژی جهانی تأکید کرد و به‌طور ویژه به بحران اوکراین و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه اشاره داشت.

این تحلیلگر سیاسی اظهار داشت: «حتی اختلالات جزئی در تنگه هرمز نیز می‌تواند موجب افزایش شدید قیمت جهانی نفت شود. روسیه یکی از صادرکنندگان بزرگ انرژی در جهان است، آمریکا از تولیدکنندگان برتر انرژی به شمار می‌رود و چین نیز هم واردکننده‌ای مهم در حوزه انرژی و هم بزرگ‌ترین صادرکننده تجهیزات انرژی‌های نو است.»

وی افزود: «منافع مشترک چین، روسیه و آمریکا در برخورداری از عرضه باثبات انرژی کاملاً آشکار است. تثبیت بازار‌های جهانی انرژی یکی از ملموس‌ترین کالا‌های عمومی جهانی است که این سه کشور می‌توانند فراهم کنند.»

روز ۱۹ نوامبر، نشست سه‌جانبه ولادیمیر پوتین، شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ در شهر شنژن، واقع در استان گوانگ‌دونگ در جنوب چین، در حاشیه مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) برگزار می‌شود.

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، پیش‌تر اعلام کرده بود که این نشست نخستین تعامل سه کشور در چنین قالبی خواهد بود.

منبع: تاس