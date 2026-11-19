باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر، درباره روند تأمین دارو‌های مورد نیاز زائران حج اظهار کرد: فهرست دارو‌های مورد نیاز (فارماکوپه) آماده شده است، اما برای تعیین میزان دارویی که باید به عربستان منتقل شود، ابتدا باید تعداد نهایی حجاج مشخص شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت دارو‌ها افزود: در جلسه مربوطه نیز گزارشی از افزایش قیمت تمام‌شده دارو ارائه شد؛ چراکه هم قیمت خرید دارو در داخل کشور افزایش یافته و هم هزینه حمل‌ونقل آن بیشتر شده است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: مجموع قیمت خرید دارو و هزینه انتقال آن، قیمت تمام‌شده‌ای را تشکیل می‌دهد که باید در محاسبات تأمین دارو‌های حج لحاظ شود.

مرعشی درباره امکان تأمین دارو از عربستان سعودی نیز گفت: تأمین دارو در عربستان با مشکلات خاص خود همراه است و علاوه بر مسئله کمبود ارز، قیمت دارو در آن کشور نیز به‌مراتب بالاتر از قیمت دارو در داخل ایران است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین برای برنامه‌ریزی دقیق درباره تأمین و انتقال دارو‌های مورد نیاز زائران، ابتدا باید تعداد حجاج مشخص شود تا میزان داروی مورد نیاز و هزینه نهایی آن برآورد شود.

منبع: مهر