باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز پنجشنبه و پیش از دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که سه کشور در حل‌وفصل منازعات جهانی، از جمله جنگ اوکراین، منافع مشترکی دارند.

وی گفت که در دیدار‌های دوجانبه خود با هر دو رهبر در ساعات ابتدایی امروز، موضوع اوکراین را به‌تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده است.

پوتین افزود سه کشور در زمینه «مسئولیت مشترک برای حفظ صلح و امنیت» اشتراک نظر دارند و در صورت همکاری سازنده می‌توانند به تقویت این دو کمک کنند.

رئیس‌جمهور روسیه پیش از آغاز نشست با شی و ترامپ، در جمع خبرنگاران گفت که سه طرف باید درباره «مسائل جهانی، منطقه‌ای و روابط اقتصادی، امنیت غذایی و انرژی» گفت‌و‌گو کنند.

منبع: بریکینگ د نیوز