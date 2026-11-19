باشگاه خبرنگاران جوان - جواد شریفی، معاون عملیات پروازی این شرکت، اعلام کرد: این دو فروند هواپیما پس از تأمین الزامات مهندسی، عملیاتی و نیروی انسانی موردنیاز، در برنامه پروازی شرکت قرار گرفتند. در نخستین برنامه عملیاتی، یکی از این هواپیماها در قالب یک پرواز چهار لِگی در مسیر تهران ـ مشهد ـ اهواز ـ مشهد ـ تهران، در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه به کار گرفته شد.

بازگشت این هواپیماها در شرایطی انجام شده است که «هما» برای تأمین خلبانان واجد شرایط و دارای صلاحیت پروازی در تایپ فوکر ۱۰۰ با محدودیت مواجه بوده است. دسترسی خلبانان این شرکت به شبیه‌ساز پروازی (Simulator) طی سه سال گذشته، به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده، محدود شده و این موضوع، فرآیند تأمین و حفظ صلاحیت خلبانان موردنیاز این ناوگان را با دشواری مواجه کرده است.

در مرحله نخست، بهره‌برداری از این هواپیماها با استفاده از ظرفیت خلبانان شرکت هواپیمایی آسمان امکان‌پذیر شده است. همچنین، با پیگیری‌های مستمر مدیرعامل و اقدامات مؤثر مجموعه عملیات پرواز و در چارچوب اجرای دستورالعمل جایگزین مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری، زمینه ازسرگیری پرواز خلبانان «هما» در تایپ فوکر ۱۰۰، با رعایت الزامات و بسته‌های آموزشی و عملیاتی پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل مذکور و با الگوبرداری از فرآیند اخذ مجوز پرواز در بازه زمانی ۳۱ فروردین تا ۳۱ تیرماه سال جاری، طی یک سال گذشته فراهم شده است. بر این اساس، پرواز این خلبانان از ماه آینده به‌تدریج آغاز خواهد شد و با تکمیل فرآیند بازگشت آنان به چرخه عملیاتی، امکان بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت پروازی این ناوگان فراهم می‌شود.

شریفی در ادامه افزود: بازگشت این دو فروند هواپیما به چرخه عملیاتی، موجب افزایش ظرفیت عرضه صندلی و تقویت توان عملیاتی شرکت شده و امکان پاسخ‌گویی بهتر به تقاضای سفر در شبکه پروازی داخلی را فراهم می‌کند. بدیهی است حفظ و تداوم بهره‌برداری از ظرفیت ایجادشده، مستلزم تأمین پایدار خلبانان واجد شرایط و فراهم بودن امکان دسترسی مستمر به امکانات شبیه‌ساز پروازی است.