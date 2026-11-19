باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "ایمان جهاندیده" در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی منجر به فوت در خمام، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند. وی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد فردی به دلیل اختلافات شخصی، با اسلحه شکاری به سمت خانمی شلیک کرده و متواری شده است که متاسفانه مقتول در دم جان باخت.

فرمانده انتظامی شهرستان خمام تصریح کرد: با اقدام ضربتی و هوشیاری ماموران، قاتل در کمتر از چند ساعت در مخفیگاهش دستگیر و یک قبضه سلاح شکاری نیز کشف شد. سرهنگ جهاندیده در پایان با اشاره به اعتراف متهم به جرم خود، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس