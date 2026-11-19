باشگاه خبرنگاران جوان - در ساعت ۲۱ چهارشنبه ۲۷ آبان ماه، یک مورد تیراندازی در محله حیدرآباد، خیابان پاسداران به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام که بلافاصله واحد گشت انتظامی به موقعیت اعزام شد.

این گزارش می‌افزاید: در بررسی‌ِ اولیه‌یِ صحنه و تحقیقات مقدماتی مشخص شد که فرد ضارب به سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری شلیک که در اثر این حادثه یک مرد یک زن و یک کودک جان باخته‌اند.

همچنین ضارب با شلیک به خود مجروح و به مرکز درمانی اعزام شد، تحقیقات تکمیلی در خصوص علت تامه حادثه توسط پلیس آگاهی آذربایجان شرقی تحت بررسی و اقدام است.