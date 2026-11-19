باشگاه خبرنگاران جوان - مجید کوهی گفت: طی این مدت با حاکمیت جریانات جنوبی، وزش باد‌های جنوبی گاهی با سرعت نسبتاً شدید به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب اختلال در فعالیت‌های روزمره و خسارات احتمالی به سازه‌های حساس و موقت شود.

او با تأکید بر اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه افزود: استحکام‌بخشی سازه‌های موقت، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها ضروری است و خودداری از فعالیت در ارتفاع و تردد غیرضروری در مجاورت درختان خشک و ساختمان‌های نیمه‌کاره توصیه می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: با تداوم جریانات جنوبی، روند افزایش دما در روز‌های آینده ادامه دارد؛ با این حال امروز و فردا احتمال بارش‌های رگباری در برخی مناطق به‌ویژه نواحی مرکزی و جنوبی وجود دارد.

کوهی تصریح کرد: از دوشنبه با نفوذ یک سامانه ناپایدار زودگذر، بر میزان ابرناکی افزوده شده و ضمن کاهش نسبی دما، در برخی ساعات بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

منبع: هواشناسی