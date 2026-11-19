باشگاه خبرنگاران جوان - «محسن حسنلو» در جریان بازدید از روند اجرای پروژه بهسازی باند پروازی پیام افزود: طی سه دهه گذشته در زمینه تعمیر و نگهداشت اصولی باند و سطوح پروازی این فرودگاه غفلت‌هایی شده بود که اکنون رفع این موضوع به‌عنوان یکی از الزامات سازمان هواپیمایی کشوری عملیاتی شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح ظرفیت ارزشمندی را به مجموعه اضافه می‌کند، تصریح کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و سهم وزارت ارتباطات در اقتصاد دیجیتال، نیازمند زیرساخت‌های کارآمد است و توسعه پیام فقط به فعالیت‌های فرودگاهی محدود نخواهد شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام یادآور شد: اتصال به شبکه حمل‌ونقل ریلی، تسهیل مسیرهای دسترسی زمینی و فراهم‌کردن بستر ترانزیت کالا نیز در برنامه‌های آینده این مجموعه قرار دارد تا شبکه حمل‌ونقل ترکیبی در البرز شکل گیرد.

حسنلو با اشاره به جمعیت حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفری استان البرز و جایگاه آن به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور اظهار کرد: فرودگاه پیام علاوه بر پاسخگویی به نیازهای البرز، قادر است بخشی از نیازهای حمل‌ونقل هوایی مناطق پیرامونی و غرب استان تهران را نیز پوشش دهد و به کاهش ترافیک محورهای مواصلاتی کمک کند.

بهسازی باند پیام، طرحی با منافع ملی

شاهرخ کُناری، عضو هیأت‌مدیره منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام نیز در این بازدید با اشاره به اینکه این پروژه از مطالبات دیرینه مردم استان البرز بوده است، گفت: بهره‌برداری از این طرح بزرگ زیرساختی پس از ۲ دهه بلاتکلیفی، نیاز به سفرهای هوایی از مسیر فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی (ره) را کاهش می‌دهد.

وی افزود: این طرح فراتر از یک پروژه استانی است و با کاهش ترافیک محورهای غرب تهران، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش مخاطرات سفرهای زمینی، منافع ملی را برای مردم استان البرز و ۱۰ تا ۱۲ استان دیگر کشور به همراه خواهد داشت.