باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در نشست سه‌جانبه خود در شنژن بر مسئولیت ویژه قدرت‌های بزرگ در قبال مسائل جهانی، ضرورت گفت‌و‌گو و همکاری سازنده و تلاش برای تقویت امنیت و ثبات بین‌المللی تأکید کردند.

ترامپ در آغاز این نشست اظهار داشت که رهبران آمریکا، روسیه و چین به‌عنوان رؤسای جمهور سه کشور بزرگ جهان، مسئولیت ویژه‌ای برای حفظ گفت‌وگویی باز، محترمانه و سازنده درباره مسائل بین‌المللی بر عهده دارند.

وی گفت: «ما مسئولیت ویژه‌ای داریم که گفت‌وگویی باز، محترمانه و سازنده درباره مسائلی را حفظ کنیم که نه‌تنها بر مردم ما، بلکه بر سراسر کره زمین تأثیر می‌گذارند.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین برگزاری موفقیت‌آمیز نشست سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سال ۲۰۲۶ را به شی جین‌پینگ تبریک گفت و حضور در کنار رؤسای جمهور روسیه و چین را مایه افتخار دانست.

شی جین‌پینگ نیز با تأکید بر پیوستگی سرنوشت کشور‌ها در جهان امروز، گفت همکاری میان قدرت‌های بزرگ دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. وی خاطرنشان کرد که شکوفایی یا دشواری‌های هر کشور بر دیگران تأثیر می‌گذارد و قدرت‌های بزرگ در قبال جامعه جهانی مسئولیت ویژه‌ای دارند.

رئیس‌جمهور چین همچنین خواستار ممنوعیت و نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای شد و بر ضرورت ایجاد جهانی عاری از این تسلیحات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، شی در این نشست گفت: «سلاح‌های هسته‌ای همچون شمشیر داموکلس بر فراز بشریت آویخته شده‌اند و باید به‌طور جامع ممنوع و به‌طور کامل نابود شوند؛ هدف نهایی نیز باید ایجاد جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای باشد.»

وی با بیان اینکه جنگ هسته‌ای قابل پیروزی نیست و هرگز نباید آغاز شود، خواستار به‌کارگیری همه تلاش‌ها برای جلوگیری از وقوع چنین جنگی شد. ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که موضوع خلع سلاح هسته‌ای را نیز در گفت‌و‌گو با رهبران روسیه و چین مطرح خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین نیز با اشاره به منافع مشترک سه کشور در حل‌وفصل منازعات منطقه‌ای، از جمله بحران اوکراین، گفت روسیه، چین و آمریکا می‌توانند از طریق تعامل سازنده و مبتنی بر مشارکت، نقش مؤثری در تقویت امنیت و ثبات جهانی ایفا کنند.

رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد همکاری میان سه قدرت بزرگ می‌تواند به ایجاد جهانی باثبات‌تر کمک کند.

پوتین نیز گفت که سه کشور «منافع مشترک متعددی در حل‌وفصل منازعات منطقه‌ای، از جمله البته مناقشه اوکراین، دارند.»

برخلاف ترامپ و پوتین، شی جین‌پینگ اشاره‌ای به اوکراین نکرد، اما گفت: «تاریخ به ما می‌آموزد که هرگاه قدرت‌های بزرگ در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر زندگی کنند، جهان در صلح خواهد بود؛ اما زمانی که قدرت‌های بزرگ با یکدیگر درگیر شوند، جهان دچار آشفتگی خواهد شد.»

تحلیلگران معتقدند با توجه به اختلافات عمیق درباره اوکراین، ایران، تسلیحات هسته‌ای و تجارت، بعید است مذاکرات سه‌جانبه به توافق‌های عمده‌ای منجر شود. با این حال، برگزاری این نشست موجب نگرانی کشور‌های کوچک‌تر شده است؛ کشور‌هایی که بیم دارند منافعشان در چنین تعاملاتی نادیده گرفته شود.

منبع: تاس و رویترز