باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - با شروع فصل بارندگی و احتمال بروز سیلاب و ریزش مصالح در مناطق کوهستانی آذربایجان غربی، نگرانی‌ها درباره مسدود شدن ایلراه‌ها به‌عنوان تنها شریان‌های ارتباطی عشایر برای تردد، جابه‌جایی و کوچ افزایش یافته است. دکتر جمال امین‌عشایری، مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره اقدامات این نهاد برای مرمت و بهسازی زیرساخت‌های موجود در ایلراه‌های استان برای عبور ایمن دام‌ها و خانوارها توضیح می‌دهد.

۱. در سال جاری چند کیلومتر از ایلراه‌های عشایری استان مرمت و بازسازی شده است؟

اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی در قالب ۱۲ پروژه عمرانی، عملیات مرمت و بازسازی ۹۳۸ کیلومتر و ۴۰۰ متر از ایلراه‌های عشایری استان را اجرا کرده است. این عملیات عمدتاً شامل تسطیح و رگلاژ مسیرها، اصلاح نقاط آسیب‌دیده، رفع موانع تردد و بهسازی مسیرهای ارتباطی عشایر در مناطق ییلاقی و قشلاقی بوده است.

۲. با اجرای این طرح‌ها چه تعداد خانوار عشایری از راه ارتباطی مناسب بهره‌مند شده‌اند؟

با اجرای این طرح‌ها، ۴ هزار و ۶۹۲ خانوار عشایری از مسیرهای ارتباطی مناسب‌تر و ایمن‌تر بهره‌مند شده‌اند. این اقدامات نقش مؤثری در تسهیل کوچ فصلی عشایر، تردد خودروهای حامل دام و نهاده‌های دامی و دسترسی آسان‌تر خانوارها به خدمات ضروری داشته است.

۳. چه میزان اعتبار برای اجرای این طرح‌ها هزینه شده است؟

برای اجرای ۱۲ پروژه مرمت و بازسازی ایلراه‌های عشایری استان، در مجموع ۱۵۳ میلیارد و ۹۵۲ میلیون ریال، معادل حدود ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، هزینه شده است.

۴. مرمت و مناسب‌سازی ایلراه‌های عشایری با چه هدفی انجام می‌شود؟

مهم‌ترین هدف ما تسهیل کوچ فصلی عشایر و تأمین ایمنی تردد خانوارها و دام‌های آنان است. با توجه به کوهستانی و صعب‌العبور بودن بخش قابل‌توجهی از مناطق عشایری استان، مناسب‌سازی ایلراه‌ها موجب کاهش خطرات جاده‌ای، جلوگیری از آسیب به وسایل نقلیه، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل دام و محصولات دامی و تسهیل دسترسی عشایر به خدمات بهداشتی، امدادی و سایر خدمات ضروری می‌شود. در واقع، بهسازی ایلراه‌ها صرفاً یک فعالیت راه‌سازی نیست؛ بلکه اقدامی در راستای حمایت از تولید، حفظ معیشت عشایر و کمک به پایداری سکونت و فعالیت آنان در مناطق عشایری است.

۵. برای جلوگیری از مسدود شدن ایلراه‌ها در فصل بارندگی چه تدابیری اندیشیده شده است؟

با توجه به شرایط کوهستانی استان و احتمال وقوع بارش‌های شدید، برف، سیلاب و ریزش مصالح در مسیرهای عشایری، پایش و بررسی وضعیت ایلراه‌ها از طریق ادارات شهرستانی و بازدیدهای میدانی در دستور کار قرار دارد. در این راستا، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و مستعد انسداد، رفع موانع مسیر، توجه به وضعیت آبروها و هدایت آب‌های سطحی و اولویت‌بندی مسیرهای پررفت‌وآمد عشایری از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است. همچنین تلاش می‌شود در صورت بروز انسداد ناشی از بارندگی یا حوادث طبیعی، با هماهنگی فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و ظرفیت ماشین‌آلات موجود در شهرستان‌ها، مسیرهای ضروری بازگشایی شود.

۶. مجموع طول ایلراه‌های عشایری استان چند کیلومتر است؟

مجموع طول ایلراه‌های عشایری استان بر اساس آخرین آمار تأییدشده اداره کل، حدود ۲۹۰۰ کیلومتر است. بخش مهمی از این مسیرها در مناطق کوهستانی، مرتفع و مرزی قرار دارند و به دلیل شرایط اقلیمی، عبور دام و تردد وسایل نقلیه، به مرمت و نگهداری مستمر نیاز دارند.

۷. جمعیت عشایری استان شامل چند نفر در قالب چند ایل، طایفه و خانوار می‌شود؟

استان آذربایجان غربی از استان‌های مهم عشایرخیز کشور به شمار می‌رود و جامعه عشایری آن در قالب ۱۲ ایل و ۲۱ طایفه مستقل سازمان یافته است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، جمعیت عشایری استان حدود ۱۰۰ هزار نفر در قالب بیش از ۲۰ هزار خانوار برآورد می‌شود. این جامعه مولد، نقش مهمی در تولید گوشت قرمز، شیر و سایر محصولات دامی، تأمین امنیت غذایی و پایداری جمعیت در مناطق مرزی استان ایفا می‌کند