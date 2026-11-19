باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که شمار نفتکش‌های حامل گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، در پی ازسرگیری حملات بار دیگر به‌شدت کاهش یافته است.

به گزارش این خبرگزاری، طی هفته گذشته، تا پایان روز ۱۷ نوامبر، تنها دو کشتی از این آبراه راهبردی عبور کرده‌اند؛ این در حالی است که میانگین عبور کشتی‌ها در دو ماه گذشته حدود هشت فروند در هفته بوده است.

به نوشته بلومبرگ، چنین سطح پایینی از تردد برای نخستین بار از اوایل سپتامبر مشاهده شده است؛ زمانی که قطر برای افزایش درآمد‌های خود و کمک به مصرف‌کنندگانی که با کمبود گاز مواجه بودند، روند افزایش صادرات را آغاز کرد.

بر اساس اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، دو نفتکش روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفتند.

منبع: تاس