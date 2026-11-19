باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دو فروند سوپر نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز با برخورد به مین دریایی منفجر شدند. این نفتکش‌ها در فاصله نزدیکی از ساحل جنوب تنگه هرمز با بار بیش از ۴ میلیون بشکه نفت خام در حال سوختن هستند.

این نفتکش‌ها با حمایت جنگنده‌های آمریکایی و پهپاد‌های مراقبتی بر فراز آنها در حال تلاش برای عبور مخفیانه از مسیر ممنوعه تنگه هرمز بودند بعد از اصابت به مین دریایی و انفجار رها شده‌اند.

نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد: نفتکش‌های تحت فرمان و همکار ارتش قاتل و جنایتکار آمریکا عبور در عبور از مسیر‌های غیر مجاز تنگه هرمز با قاطعیت برخورد می‌شود.