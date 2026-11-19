باشگاه خبرنگاران جوان - نشست رونمایی از انیمیشن «کرم کتاب» با حضور استاندار اصفهان، محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما، احسان یزدیان، رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، سیدمهدی سیدین نیا مدیرکل ارشاد استان اصفهان و عوامل تولید این اثر در نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان برگزار شد.

محمدصادق باطنی در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان اصفهان در حوزه صنایع خلاق و صنعت انیمیشن اظهار کرد: ما با وجود برخورداری از توان، انرژی و منابع محدود، گاهی به دلیل پراکندگی فعالیت‌ها نمی‌توانیم از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم؛ از این رو تمرکز بر حوزه‌هایی که بیشترین ارزش‌آفرینی و اثرگذاری را دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: اصفهان از استعداد‌های جوان، ظرفیت‌های هنری و زیرساخت‌های قابل توجهی برخوردار است که می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک جریان اقتصادفرهنگ جدید را فراهم کند. صنعت انیمیشن نیز به‌عنوان هنرصنعت مادر در صنایع خلاق، علاوه بر ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی، قابلیت ایجاد زنجیره ارزش اقتصادی و توسعه کسب‌وکار‌های متعدد فرهنگی را دارد.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما با تأکید بر اهمیت توسعه کاراکتر‌های بومی تصریح کرد: اگر بتوانیم یک شخصیت هویتساز موفق و ماندگار خلق کنیم، این کاراکتر می‌تواند نقطه آغاز زنجیره‌ای از ارزش باشد؛ زنجیره‌ای که از تولید انیمیشن آغاز می‌شود و به حوزه‌هایی همچون کتاب، بازی، اسباب‌بازی، پوشاک، محصولات فرهنگی، خدمات سرگرمی و حتی پارک‌های موضوعی گسترش پیدا می‌کند.

باطنی ادامه داد: نمونه‌های موفق جهانی نشان می‌دهند که خلق شخصیت‌ها و داستان‌های ماندگار، تنها به تولید محتوای تصویری محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری مجموعه‌ای گسترده از فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی با ظرفیت تجاری‌سازی منجر شود. این همان ظرفیت اقتصاد فرهنگ است که علاوه بر اشتغال‌آفرینی، در شکل‌گیری زیست‌بوم فرهنگی و خلاق نیز نقش دارد.

وی با اشاره به سیاست مرکز کودک و نوجوان صداوسیما در راستای حمایت از استودیو‌های خارج از تهران گفت: هدف از این همکاری‌ها صرفاً حمایت از تولید یک اثر یا گروه کوچک نبوده، بلکه تلاش شده است زمینه شکل‌گیری استودیویی حرفه‌ای فراهم شود که توانایی توسعه کاراکتر و ورود به چرخه گسترده تولیدات فرهنگی را داشته باشد. به همین منظور از استودیو بن به عنوان یک شرکت خلاق ذیل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برای تولید این محصول حمایت شده است.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما، انیمیشن «کرم کتاب» را در امتداد انیمیشن موفق «ماجرا‌های نوید»، الگوی جدید معرفی کاراکتر در شبکه کودک نامید و افزود: این شخصیت با محوریت کتاب و معرفی جهان قصه‌های کهن و حکمت‌آمیز ایرانی طراحی شده و ظرفیت آن را دارد که در قالب‌های مختلفی از جمله انیمیشن، کتاب، عروسک، بازی رایانه‌ای و محصولات جانبی توسعه پیدا کند و به یک کاراکتر محبوب با ظرفیت تربیت یک نسل کتابخوان تبدیل شود.

باطنی با تأکید بر اینکه هدف اصلی نباید صرفاً تولید یک انیمیشن باشد، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم شخصیت‌های ایرانی علاوه بر حضور در رسانه، در زندگی روزمره کودکان نیز جایگاه پیدا کنند. توسعه محصولات مرتبط با یک کاراکتر می‌تواند ارتباط مخاطب با آن را عمیق‌تر کرده و زمینه شکل‌گیری یک زنجیره فرهنگی موفق با ظرفیت تجاری‌سازی را فراهم کند.

وی همچنین تمرکززدایی از تولید در تهران را یکی از رویکرد‌های مهم مرکز کودک و نوجوان سیما دانست و گفت: نباید تمام ظرفیت‌های تولید انیمیشن در چند مرکز محدود متمرکز بماند. استان‌هایی مانند اصفهان با برخورداری از نیروی انسانی متخصص، استعداد‌های جوان و ظرفیت‌های هنری می‌توانند به مراکز مهم تولید انیمیشن و محصولات فرهنگی کشور تبدیل شوند.

باطنی در پایان ابراز امیدواری کرد: پروژه «کرم کتاب» با تکیه بر ظرفیت‌های بومی اصفهان و همکاری مجموعه‌های خلاق، به تجربه‌ای موفق در صنعت انیمیشن کشور تبدیل شود و الگویی برای توسعه کسب‌وکار‌های خلاق و اقتصاد فرهنگی در سایر استان‌ها باشد.

در ادامه این مراسم، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان نیز با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، تولید انیمیشن «کرم کتاب» را اقدامی خلاقانه و ارزشمند دانست و گفت: این اثر می‌تواند زمینه آشتی دوباره کودکان با کتاب و کتابخوانی را فراهم کند.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی اصفهان در حوزه فرهنگ و دانش افزود: با توجه به فاصله گرفتن بخشی از جامعه، به‌ویژه نسل جدید، از فرهنگ مطالعه و قصه‌های کهن ایرانی، تولید آثار خلاقانه‌ای همچون «کرم کتاب» می‌تواند در تقویت ارتباط نسل جدید با دنیای کتاب مؤثر باشد که شهر اصفهان به خوبی پذیرای توسعه این کاراکتر خواهد بود.





منبع: روابط عمومی مرکز کودک و نوجوان سیما