باشگاه خبرنگاران جوان - فرشید ظهوری در ششمین جلسه کمیته دائمی تپه ها و چشمه های شهر سنندج اظهار کرد: ساختار و پیکره هر شهر متاثر از بستر طبیعی و ویژگی های محیطی آن شکل می گیرد و توسعه شهری بدون توجه به این مولفه ها، زمینه ساز گسترش نامتوازن و تضعیف هویت مکانی شهر خواهد بود.

وی با اشاره به ویژگی های طبیعی و جغرافیایی سنندج افزود: وجود تپه های تاریخی و طبیعی در محدوده و پیرامون این شهر، یکی از مهم ترین عناصر شکل دهنده ساختار شهری است که علاوه بر ایجاد چشم اندازهای منحصر به فرد، در ارتباط بصری میان فضاهای شهری و تقویت حس تعلق شهروندان به مکان نقش دارد.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه در سال های گذشته توجه کافی به ساختار طبیعی شهر و تپه های پیرامونی آن صورت نگرفته است، تصریح کرد: بخشی از مداخلات و طراحی های شهری بدون در نظر گرفتن ویژگی های طبیعی و روح مکان شکل گرفته اند؛ موضوعی که می تواند به کاهش انسجام بصری و تضعیف هویت تاریخی و طبیعی سنندج منجر شود.

ظهوری با اعلام مشهوریت سنندج به شهر هزار تپه، ادامه داد: مقایسه ساختار شهر سنندج در گذشته و وضعیت کنونی نشان می دهد که محیط طبیعی، به ویژه تپه ها، از عوامل اثرگذار بر سازمان فضایی شهر بوده اند و حفاظت از این عناصر باید به عنوان یکی از محورهای اصلی در برنامه ریزی و طراحی شهری مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر ظرفیت های موجود برای ارتقای کیفیت محیط شهری خاطرنشان کرد: سنندج به واسطه برخورداری از ساختار طبیعی ویژه و موقعیت تپه های تاریخی و طبیعی، ظرفیت قابل توجهی برای شکل گیری الگوهای طراحی شهری متناسب با بستر طبیعی خود دارد؛ ظرفیتی که در صورت توجه اصولی به آن، می تواند به ارتقای کیفیت منظر شهری و افزایش خوانایی شهر در ذهن شهروندان کمک کند.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان با اشاره به دستور کار ششمین جلسه کمیته دائمی تپه ها و چشمه های شهر سنندج گفت: در این نشست که با دستور کار فوق العاده برگزار شد، درخواست تعاونی اتومبیل داران واقع در محدوده تپه توس نوذر، دغدغه ها و مطالبات گروه های مردم نهاد و سایر موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

ظهوری افزود: موضوعات مطرح شده با حضور اعضای کمیته بررسی شد و تصمیمات لازم بر اساس دیدگاه های اعضا، ضوابط مربوط به تپه ها و مقررات قانونی اتخاذ شد.

وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی و تعامل میان دستگاه های دولتی و غیردولتی و جلب مشارکت عمومی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت گروه های مردم نهاد و مشارکت آگاهانه شهروندان می تواند زمینه ساز تحقق حقوق شهروندی، صیانت از حقوق مالکیت و شناسایی چالش ها و ظرفیت های موجود در حوزه های طبیعی، زیست محیطی، اجتماعی و گردشگری باشد.

دبیر کمیته دائمی تپه ها و چشمه های شهر سنندج خاطرنشان کرد: تحقق اهداف این کمیته و دستیابی به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی، مستلزم همکاری همه دستگاه های مسئول، نهادهای غیردولتی و گروه های مردم نهاد و بهره گیری از رویکرد مشارکتی در حفاظت و مدیریت تپه ها و چشمه های شهر سنندج است.

وی در پایان تاکید کرد: صیانت از تپه ها و چشمه های سنندج صرفا حفاظت از چند عارضه طبیعی نیست، بلکه اقدامی در راستای پاسداشت هویت شهری، حفظ سرمایه های محیطی و هدایت توسعه آینده شهر بر مبنای ویژگی های بومی و طبیعی آن است.