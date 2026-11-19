باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پارلمان دانمارک روز پنجشنبه به‌اتفاق آرا توافق‌نامه دفاعی‌ای را تصویب کرد که به آمریکا اجازه می‌دهد حضور نظامی خود را در گرینلند گسترش دهد. این خبر را شبکه رادیو و تلویزیون عمومی نروژ، ان‌آر‌کی، گزارش داد.

بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۰۹ نماینده به این توافق رأی موافق دادند و هیچ نماینده‌ای با آن مخالفت نکرد.

این توافق‌نامه که دولت‌های دانمارک، گرینلند و آمریکا در ماه سپتامبر امضا کردند، پیمان سال ۱۹۵۱ درباره دفاع از گرینلند را اصلاح و تکمیل می‌کند.

بر اساس مفاد این توافق، آمریکا مجاز خواهد بود در چند نقطه از این جزیره واقع در منطقه قطب شمال، مناطق دفاعی ایجاد کند؛ اقدامی که زمینه را برای گسترش حضور نظامی واشنگتن در این منطقه فراهم می‌کند.

پارلمان گرینلند موسوم به «ایناستاتوت» نیز پیش‌تر و در اوایل ماه جاری میلادی این توافق‌نامه را تصویب کرده بود.

منبع: آناتولی