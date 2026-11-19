باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدحسن اسدی در چهارمین جشنواره انار و خرمالوی شیراز اظهار کرد: باغات قصردشت از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی و گردشگری شیراز به شمار می‌روند و باید با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی مؤثر، به یکی از مقاصد اصلی گردشگری این شهر تبدیل شوند.

او با بیان اینکه حضور شهروندان و گردشگران در کوچه‌باغ‌های قصردشت می‌تواند به رونق این محدوده کمک کند، افزود: در معرفی جاذبه‌های گردشگری شیراز، معمولاً مکان‌هایی همچون آرامگاه حافظ و سعدی، مسجد وکیل، بازار وکیل و باغ ارم مورد توجه قرار می‌گیرند، اما باغات قصردشت هنوز جایگاه شایسته‌ای در برنامه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهر ندارند.

شهردار شیراز ادامه داد: با برنامه‌ریزی دقیق و تقویت فعالیت‌های تبلیغاتی می‌توان این محدوده را به مقصدی جذاب برای شهروندان، زائران و گردشگران تبدیل کرد تا بازدیدکنندگان از طبیعت، صدای پرندگان و عطر شکوفه‌های باغ‌های شیراز بهره‌مند شوند.

تقویت اقتصاد باغداران؛ شرط اساسی حفاظت از باغات

اسدی با تأکید بر اینکه حفاظت پایدار از باغات قصردشت نیازمند توجه هم‌زمان به ابعاد اقتصادی، صیانتی و گردشگری است، گفت: باید سه محور اقتصاد باغداری، حفظ و نگهداری باغات و افزایش ورود گردشگران به‌صورت هماهنگ تقویت شود تا زمینه تحول در این محدوده فراهم شود.

او با اشاره به اهمیت اقتصادی باغات و محصولات آنها اظهار کرد: ارزش فضای سبز و درختان، به‌ویژه درختان مثمر، روزبه‌روز بیشتر آشکار می‌شود و یکی از مهم‌ترین ارکان حفاظت از باغات، توجه به معیشت و درآمد باغداران است.

شهردار شیراز افزود: درآمد حاصل از فروش محصولات باغی باید بتواند هزینه‌های نگهداری باغ را تأمین کند و در عین حال، سود مناسبی برای باغدار به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو، معرفی و عرضه محصولات باغات قصردشت به برنامه‌ریزی راهبردی و اقدامات عملیاتی نیاز دارد.

توسعه زیرساخت‌های آبیاری با استفاده از پساب تصفیه‌شده

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب مورد نیاز باغات قصردشت گفت: در حوزه مدیریت منابع آب، وضعیت تصفیه‌خانه‌های محلی فاضلاب طی هفته‌های اخیر بهبود یافته و پساب خروجی آنها برای آبیاری درختان مناسب شده است.

او با تأکید بر ضرورت توسعه این زیرساخت‌ها بیان کرد: گسترش تصفیه‌خانه‌های محلی و استفاده هدفمند از پساب تصفیه‌شده می‌تواند نقش مؤثری در تأمین آب مورد نیاز باغات و پایداری فضای سبز شهری داشته باشد.

برخورد قاطع با هرگونه تعرض به باغات قصردشت

شهردار شیراز با تأکید بر ضرورت صیانت جدی از باغات قصردشت گفت: باغداران برای حفظ و نگهداری باغ‌های خود تلاش بسیاری کرده‌اند و سایر دستگاه‌های مسئول نیز باید بدون ملاحظه با هرگونه تعرض و تخریب این سرمایه طبیعی برخورد کنند.

اسدی با اشاره به حساسیت مدیریت شهری نسبت به حفظ درختان اظهار کرد: قطع حتی یک درخت برای من خط قرمز است و در مسیر حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آنها، اجازه نداده‌ام درباره قطع حتی یک نهال یا درخت، معامله یا مذاکره‌ای صورت بگیرد.

او در ادامه با اشاره به جایگاه چندبعدی شیراز در عرصه‌های تمدنی، تاریخی، فرهنگی و دانشگاهی افزود: این کلان‌شهر با برخورداری از ظرفیت‌هایی همچون گردشگری و قطب پزشکی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و باید از تمامی توانمندی‌های آن برای ارتقای جایگاه شهر بهره گرفت.

شهردار شیراز همچنین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی شهرداری گفت: مدیریت شهری در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی، در حوزه فرهنگی نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده است؛ به‌گونه‌ای که طی سال‌های اخیر چهار کتابخانه در شهر احداث و به بهره‌برداری رسیده و فعالیت‌های فرهنگی شهرداری نیز مورد تقدیر قرار گرفته است.