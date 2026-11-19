باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جباری، رئیس‌کل دادگستری استان کردستان به همراه محمد خسروی، مدیرکل زندان‌های استان و قاضی ناظر زندان، از بخش‌های مختلف زندان مرکزی سنندج بازدید کردند.

در این بازدید، بخش‌های مختلف زندان، بندهای محکومین و کارگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان از نزدیک در جریان فعالیت‌های این مجموعه و شرایط زندانیان قرار گرفتند.

جباری در ادامه با حضور در آمفی‌تئاتر زندان مرکزی سنندج، به‌صورت مستقیم با جمعی از زندانیان دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان درخواست‌ها، مسائل و مشکلات قضایی آنان قرار گرفت.

در این دیدار، زندانیان مطالبات و درخواست‌های خود را مطرح کردند و رئیس‌کل دادگستری استان نیز دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موارد مطرح‌شده صادر کرد.

یکی از نتایج این بازدید، آزادی یک نفر از زندانیان با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و دستور رئیس‌کل دادگستری کردستان بود که پس از پایان دوران محکومیت و طی مراحل قانونی، به آغوش خانواده بازگشت.

همچنین تعدادی دیگر از زندانیان نیز در جریان این بازدید از تسهیلات و ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

این بازدید با هدف بررسی مستقیم مشکلات قضایی زندانیان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی به درخواست افراد واجد شرایط انجام شد.