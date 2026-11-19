باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به مشکلات تامین و انتقال برخی دارو‌های اعصاب و روان اظهار کرد: با وجود اینکه توانسته‌ایم در چند مرحله مواد اولیه یا دارو‌های ساخته‌شده را از کشور هند وارد کنیم، همچنان برای ایجاد مسیر مطمئن و پایدار انتقال برخی از این دارو‌ها با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.

وی افزود: الزامات حمل‌ونقل بین‌المللی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ضرورت حمل مستقیم برخی محموله‌ها از مبدأ به مقصد، فرآیند واردات این دارو‌ها را دشوار کرده است. در برخی موارد امکان انتقال محموله‌ها از طریق کشور‌های واسطه وجود ندارد و این موضوع مستلزم دریافت مجوز‌های بین‌المللی خاص است.

پیرصالحی با اشاره به محدودیت‌های ناوگان هوایی تصریح کرد: در این زمینه، با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی، مسیر‌های جایگزین در حال پیگیری است و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم بخشی از این محموله‌ها را به کشور منتقل کنیم.

وی تأکید کرد: مشکلات مربوط به برخی دارو‌های اعصاب و روان یک مسئله واقعی در سطح کشور است و نباید تصور شود که این موضوع صرفاً به یک دانشگاه یا منطقه خاص محدود می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در مورد برخی اقلام، مواد اولیه با دشواری تأمین شده و تولید دارو انجام گرفته است که به‌زودی در شبکه توزیع قرار خواهد گرفت؛ با این حال، در برخی اقلام دیگر همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد و پیگیری برای رفع این مشکلات ادامه دارد.

منبع: سازمان غذا و دارو