باشگاه خبرنگاران جوان - هیات نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین امروز (پنجشنبه) با صدور بیانیه‌ای، به تشریح مواضع تهران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخت و تأکید کرد که نمی‌توان تأسیسات هسته‌ای یک کشور را بمباران و همچنان به حملات بیشتر تهدید کرد و سپس خواستار ارائه اطلاعات دقیق و دسترسی نامحدود به این تأسیسات شد.

در این بیانیه هشدار داده شده است: اطلاعاتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمع‌آوری می‌کند، ممکن است در خدمت اهداف پادمانی باشد، اما بی‌تردید برای انجام حملات بیشتر نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نمایندگی ایران تصریح کرد: هیچ تعهد بین‌المللی، همکاری بی‌قیدوشرط به بهای به خطر انداختن امنیت ملی را توجیه نمی‌کند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که شورای حکام باید به حملات نظامی گسترده علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران و تهدید‌های علنی به تکرار این حملات، رسیدگی کند.

نمایندگی ایران هشدار داد: در غیر این صورت، دیگر هیچ اعتباری برای هنجار‌های منع اشاعه باقی نخواهد ماند.

جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر نیز در واکنش به گزارش تازه رافائل گروسی مدیرکل آژانس تأکید کرده بود که تعهدات پادمانی خود را تعلیق نکرده است، اما تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان کشور و تداوم تهدید‌های امنیتی، اجرای عادی فعالیت‌های راستی‌آزمایی را با موانع جدی مواجه کرده است.

تهران همچنین تأکید دارد که ازسرگیری فعالیت‌های عادی پادمانی مستلزم رفع کامل تهدید‌ها و فراهم شدن تضمین‌های معتبر برای جلوگیری از تکرار حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای کشور است.