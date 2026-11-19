باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که «گفتن این موضوع دشوار است» که آیا در آینده نشست‌های سه‌جانبه دیگری میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، برگزار خواهد شد یا خیر.

نخستین نشست این سه رهبر امروز در شهر شنژن برگزار شد و پس از حدود یک ساعت و نیم به پایان رسید.

اوشاکوف افزود فضای حاکم بر این نشست «خوب» بوده است.

در همین حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که جنگ اوکراین موضوع اصلی مذاکرات نبوده است.

لاوروف: فضای نشست رهبران روسیه، چین و آمریکا بسیار خوب بود سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد فضای حاکم بر نشست ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و همچنین در سراسر اجلاس APEC، بسیار خوب بوده است. لاوروف در پاسخ به پرسش برنامه خبری «وستی» درباره روند این نشست گفت: «در حال حاضر چندان مناسب نیست که درباره این موضوع صحبت کنیم، زیرا قرار است به‌زودی نشست خبری رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، برگزار شود.» وی افزود: «فضا هم در اجلاس APEC و هم در جریان تمامی دیدارهای دوجانبه، از جمله دیدار با رئیس‌جمهور ترامپ و نشست سه‌جانبه‌ای که لحظاتی پیش به پایان رسید، بسیار خوب بود.»

منبع: تاس