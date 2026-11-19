باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، روز پنجشنبه نشست سه‌جانبه امروز با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را «مثبت، سازنده و ثمربخش» توصیف کرد.

شی گفت: «سه کشور باید توافق‌های حاصل‌شده در این نشست را پیگیری کنند، به تقویت ارتباطات ادامه دهند، از طریق همکاری صلح را پیش ببرند و برای ساختن جهانی بهتر با یکدیگر همکاری کنند.»

وی افزود که پکن، واشنگتن و مسکو «در زمینه حفظ صلح جهانی دیدگاه مشترکی دارند».

رئیس‌جمهور چین همچنین به موضوع تسلیحات هسته‌ای پرداخت و این تسلیحات را «شمشیر داموکلس آویخته بر فراز بشریت» توصیف کرد و گفت که باید «به‌طور جامع ممنوع و به‌طور کامل نابود شوند.»

منبع: بریکینگ د نیوز