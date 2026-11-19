باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، به‌صورت سرزده در چهارمین دوره کنگره دانشجویی پیشگامان رهایی که با حضور حدود ۲ هزار دانشجو و در قالب ۱۴ کارگروه تخصصی در دانشگاه تهران در حال برگزاری است، حضور یافت و در فضایی صریح، تعاملی و صمیمی، ضمن گفت‌و‌گو با دانشجویان و پاسخ به پرسش‌ها و دغدغه‌های آنان، انتظارات دولت از جامعه دانشجویی برای مشارکت فعال، مسئولانه و مسئله‌محور در فرآیند حل چالش‌های کشور را تبیین کرد.

رئیس‌جمهور در جریان حضور در کارگروه‌های تخصصی آموزش، انرژی و سلامت و بهداشت، با شنیدن دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و انتقادات دانشجویان، به تشریح رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف پرداخت و بر ضرورت تقویت مشارکت اجتماعی، هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی، اصلاح الگو‌های مصرف، ارتقای بهره‌وری و حرکت در مسیر توسعه پایدار تأکید کرد.

تمرکز دولت بر تحول نظام آموزشی؛ توسعه زیرساخت در کنار ارتقای کیفیت

پزشکیان در کارگروه تخصصی آموزش، ضمن شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات دانشجویان درباره مسائل و چالش‌های نظام آموزشی کشور، به تشریح اقدامات دولت در مسیر تحول نظام آموزش و پرورش، با محوریت نهضت توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش پرداخت.

رئیس‌جمهور با اشاره به رشد قابل توجه توسعه فضا‌های آموزشی با اتکا به ظرفیت مشارکت مردمی، تأکید کرد که رویکرد دولت در حوزه آموزش صرفاً معطوف به احداث ساختمان و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد تحول در کیفیت فرآیند یادگیری، تربیت نسل توانمند و تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان است.

پزشکیان با بیان اینکه مدرسه باید بستر شکل‌گیری شخصیت، توانمندی و مسئولیت‌پذیری نسل آینده باشد، تصریح کرد: هدف آن است که دانش‌آموزان در محیط مدرسه، علاوه بر فراگیری دانش، مهارت کار تیمی، مسئولیت‌پذیری، مهارت‌آموزی، علاقه‌مندی و پایبندی به کشور و ارزش‌ها را نیز بیاموزند.

مدیریت ناترازی انرژی با رویکرد بهره‌وری، مشارکت عمومی و اصلاح الگوی مصرف

رئیس‌جمهور در کارگروه تخصصی انرژی نیز در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان درباره مسئولیت‌های دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، جمع‌آوری گاز‌های مشعل، ناترازی انرژی، خسارات ناشی از جنگ، محدودیت‌های تحریمی و چالش‌های تأمین انرژی، مدیریت مصرف را از مهم‌ترین اولویت‌های اجرایی دولت در شرایط فعلی عنوان کرد.

پزشکیان با تشریح بخشی از اقدامات و دستاورد‌های دولت در حوزه انرژی، از جمله کاهش وابستگی به واردات بنزین در شرایط تحریمی و مدیریت روند مصرف برق، تأکید کرد که عبور پایدار از ناترازی‌های انرژی مستلزم اتخاذ رویکردی جامع، هماهنگ و چندبعدی است که در آن فرهنگ‌سازی، اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان، هماهنگی بین‌بخشی، مشارکت مردمی، بهینه‌سازی تجهیزات و تأسیسات، اصلاح مقررات، اعمال سازوکار‌های نظارتی و برخورد با مصرف‌های غیرمتعارف، در کنار تشویق مشترکان خوش‌مصرف، به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تقویت نظام پایش و نظارت بر مصرف انرژی، از ایجاد سازوکار‌های رصد و نظارت با مشارکت تیم‌های تخصصی و دستگاه‌های مرتبط در اتاق رصد انرژی سخن گفت و تأکید کردکه مدیریت مصرف باید مبتنی بر داده، پایش مستمر، ارزیابی عملکرد و مداخله هدفمند باشد.

بازتوزیع حمایت‌ها با محوریت عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند

رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش دانشجویان درباره وعده‌های دولت و اقدامات انجام‌شده برای تقویت معیشت مردم، با تشریح تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع حمایتی آن به مردم در قالب کالابرگ، اظهار داشت که اتخاذ این تصمیم در شرایط محدودیت منابع ارزی و دشواری تأمین کالا‌های اساسی، با هدف جلوگیری از اختلال در تأمین نیاز‌های ضروری کشور و بازگرداندن منافع حمایت‌های دولتی به مصرف‌کنندگان نهایی صورت گرفته است.

پزشکیان تأکید کرد که هدف‌گذاری دولت در اجرای سازوکار کالابرگ، اولویت‌بخشی به خانوار‌های نیازمند و تقویت اثربخشی حمایت‌های معیشتی است؛ چراکه میزان و اثرگذاری این حمایت‌ها، متناسب با شرایط اقتصادی و نیاز خانوار‌ها متفاوت بوده و برای بخشی از جامعه می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز‌های اساسی ایفا کند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح تعرفه‌های انرژی، تصریح کرد که این سیاست با هدف ایجاد تناسب میان میزان مصرف، هزینه پرداختی و سطح برخورداری از یارانه انرژی دنبال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان پرمصرف و برخوردار، متناسب با میزان مصرف خود هزینه بیشتری پرداخت کنند و در صورت تداوم الگوی مصرف نامتعارف، از برخورداری از انرژی یارانه‌ای محروم شوند.

رئیس‌جمهور هدف مجموعه این سیاست‌ها را مدیریت ناترازی‌های انباشته، جبران خسارات واردشده به زیرساخت‌های انرژی، صیانت از رفاه عمومی و جلوگیری از محدودیت در تأمین انرژی بخش تولید عنوان کرد و افزود که با اصلاح رفتار مصرفی و کاهش حتی یک درجه‌ای دمای محیط، می‌توان زمینه صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف گاز، در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون مترمکعب، فراهم کرد.

پزشکیان با تأکید بر نقش محوری دانشجویان در ترویج فرهنگ مصرف بهینه و افزایش تاب‌آوری ملی، اظهار داشت: هدف آن است که ضمن مدیریت شرایط موجود، از تولید حمایت و ظرفیت‌های اقتصادی کشور حفظ شود؛ چراکه توقف تولید می‌تواند پیامد‌هایی همچون افزایش بیکاری، گسترش فقر و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی به همراه داشته باشد.

رئیس جمهور افزود که با همراهی مردم، مشارکت اجتماعی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، می‌توان شرایط دشوار کنونی را مدیریت کرد و با تقویت تاب‌آوری ملی، از ظرفیت‌های کشور برای عبور موفق از چالش‌ها بهره گرفت.

تقویت نظام سلامت با رویکرد خدمت‌محوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی

رئیس‌جمهور در کارگروه تخصصی سلامت و بهداشت نیز به پرسش‌های دانشجویان درباره برنامه‌های دولت در حمایت از طب ایرانی اسلامی، ظرفیت‌های موجود برای تقویت سیاست‌های جمعیتی و فرزندآوری و ضرورت بازتعریف رویکرد‌های خدمت‌رسانی در نظام سلامت با فاصله گرفتن از نگاه صرفاً مالی و مادی به فرآیند درمان و تقویت رویکرد انسانی، مسئولانه و خدمت‌محور در مواجهه با بیماران پاسخ داد.

پزشکیان، با اشاره به شرایط پیچیده و فشار‌های گسترده‌ای که کشور با آن مواجه است، ابراز امیدواری کرد با تقویت همدلی، انسجام ملی و همراهی مردم، بتوان از شرایط جنگی و فشار‌های موجود عبور کرد و مسیر پیشرفت کشور را با قدرت ادامه داد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت احیای روحیه بسیجی، همبستگی و مسئولیت‌پذیری دوران دفاع مقدس، اظهار داشت که شرایط امروز کشور از جهاتی پیچیده‌تر از گذشته است؛ چراکه علاوه بر مواجهه با جنگ نظامی، در معرض فشار‌های شدید اقتصادی و فرهنگی نیز قرار داریم و هدف این فشارها، تحمیل شرایط و وادار کردن کشور به تسلیم است.

پزشکیان خاطرنشان کرد که در چنین شرایطی، مسئولیت دولت صرفاً مدیریت محدودیت‌ها و بحران‌های موجود نیست، بلکه باید ضمن حفظ ظرفیت‌های کشور، حرکت در مسیر توسعه، پیشرفت و حل مسائل نیز متوقف نشود.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت درک واقع‌بینانه از شرایط کشور، گفت که عبور از وضعیت دشوار کنونی مستلزم آن است که همه بخش‌ها و آحاد جامعه با شناخت مقتضیات شرایط، انتظارات و اولویت‌ها را متناسب با واقعیت‌های موجود تنظیم کنند، سختی‌ها را بپذیرند و در مسیر دستیابی به اهداف ملی، همکاری و همراهی داشته باشند.

پزشکیان افزود که نمی‌توان در شرایطی که کشور درگیر جنگ و فشار‌های گسترده است، همه انتظارات و مطالبات را بدون توجه به محدودیت‌ها مطرح کرد و در عین حال انتظار داشت مسیر مقاومت، ایستادگی و پیروزی نیز بدون مشارکت و همراهی جمعی طی شود؛ این خود ما هستیم که باید شرایط را با هم مدیریت کنیم.

تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد دولت در بستر واقعیات کشور

رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور و محدودیت‌های موجود، ارزیابی عملکرد دولت را نیازمند توجه هم‌زمان به اقدامات انجام‌شده، شرایط حاکم و چالش‌های پیش‌روی کشور دانست و اظهار داشت که انصاف نیست با نادیده گرفتن شرایط موجود، تلاش‌های صورت‌گرفته برای مدیریت امور کشور، تأمین نیاز‌های مردم و حفظ ثبات در بخش‌های مختلف، صرفاً با این گزاره ارزیابی شود که دولت کاری انجام نداده است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه دولت با تمام توان در مسیر حل مشکلات کشور، بهبود شرایط زندگی مردم و حفظ عزت و سربلندی ایران تلاش می‌کند، بر ضرورت همراهی، مشارکت و هم‌افزایی همه ظرفیت‌های جامعه برای عبور از شرایط دشوار و تحقق اهداف ملی تأکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت