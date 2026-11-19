باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، در همایش بین‌المللی ورزش شهروندی و توسعه پایدار با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در ورزش اظهار کرد: توسعه ورزش کشور بدون ارتباط مؤثر با مراکز علمی و پژوهشی امکان‌پذیر نیست و فدراسیون‌ها برای حل مسائل ورزشی به همکاری متخصصان نیاز دارند.

وی افزود: پژوهش‌های ورزشی نباید تنها به انتشار مقاله محدود شوند، بلکه باید نتایج آن‌ها در عمل مورد استفاده قرار بگیرد و به بهبود شرایط ورزش کشور کمک کند.

انوشیروانی با اشاره به ورزش شهروندی گفت: ارتباط میان مردم، متخصصان ورزشی و مدیریت شهری باید تقویت شود. دانش مربیان و کارشناسان ورزشی می‌تواند در ارتقای سلامت جامعه نقش داشته باشد و مردم نیز برای داشتن زندگی سالم به آموزش‌های کاربردی در زمینه ورزش و تغذیه نیاز دارند.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در ادامه درباره برنامه‌های این رشته عنوان کرد: آینده وزنه‌برداری ایران به پشتوانه‌سازی در رده‌های سنی مختلف، در بخش بانوان و آقایان، وابسته است. شناسایی استعدادهای جدید و پرورش قهرمانان باید بر اساس برنامه‌ای مستمر دنبال شود.

وی تأکید کرد: قهرمان‌پروری با اقدامات مقطعی محقق نمی‌شود و باید برای آن مسیر مشخصی وجود داشته باشد. توسعه علمی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها نیز در کنار ورزش قهرمانی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.