باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدمهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی دولت اظهار کرد: با توجه به کاهش وابستگی منابع عمومی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی، تأمین منابع از این محل می‌تواند آثار مطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

وی افزود: میزان درآمد مالیاتی مصوب دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۲ هزار و ۸۲۰ همت، معادل ۲ هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان است و سازمان امور مالیاتی موظف به تأمین این منابع برای کشور است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مسئله اصلی، چگونگی وصول این درآمدهاست، تصریح کرد: چه در تأمین درآمدهای مالیاتی سال جاری و چه در منابعی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی خواهد شد، رویکرد اصلی دولت این است که مالیات‌ها با کمترین اثر و آسیب بر فعالیت کسب‌وکارها، اشخاص حقوقی و تولیدکنندگان وصول شود.

موحدی بک‌نظر ادامه داد: بر همین اساس، تمرکز سازمان امور مالیاتی بر مقابله با فرارهای مالیاتی و استفاده از رویکردها و ابزارهای نوآورانه برای شناسایی ظرفیت‌های پنهان مالیاتی است.

وی یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر را اجرای سامانه مؤدیان در راستای تکمیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دانست و گفت: محور اصلی این قانون، صورتحساب الکترونیکی است که فروشندگان به‌صورت خوداظهاری و هنگام عرضه کالا و خدمات صادر می‌کنند و اطلاعات مربوط به فروش و خرید در کارپوشه خریداران و فروشندگان ثبت می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: زمانی که اطلاعات خرید و فروش مؤدیان در قالب صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت و تکمیل شود، همین اطلاعات مبنای رسیدگی و محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. بنابراین، در صورتی که مؤدیان تمامی اطلاعات معاملاتی خود را از طریق این سامانه ارسال کنند، نیاز به رفت‌وآمد و مواجهه مستقیم با مأموران مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

موحدی بک‌نظر با اشاره به مزایای استفاده از صورتحساب‌های الکترونیکی برای مؤدیان اظهار کرد: توصیه ما به‌ویژه به مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این است که از این ظرفیت استفاده کنند؛ چراکه با ثبت کامل اطلاعات، فرآیند رسیدگی و قطعی‌سازی مالیات با سرعت بیشتری انجام می‌شود و در صورت تعلق استرداد مالیاتی نیز، بازپرداخت در حداقل زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

موحدی بک‌نظر در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی فعالان اقتصادی از افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی، افزایش قابل توجه مالیات‌ها از محل فشار بر مؤدیان فعلی نیست؛ البته تصمیم‌گیری درباره میزان و سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه و در نهایت فرآیند تصویب قانون بودجه است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی این اطمینان را می‌دهد که تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا مالیات‌ستانی به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین آسیب به تولیدکنندگان، کسب‌وکارها، صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی وارد شود؛ همان‌طور که در سال ۱۴۰۵ نیز این رویکرد مبنای عملکرد سازمان بوده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری اظهار کرد: رشد درآمدهای این بخش بدون افزایش نرخ مالیاتی محقق شده و سازمان با استفاده از سازوکارها و سامانه‌های هوشمند، از جمله سامانه مؤدیان، توانسته است میزان وصولی‌ها را افزایش دهد.

موحدی بک‌نظر در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی سازمان امور مالیاتی این است که در صورت افزایش درآمدهای مالیاتی، این افزایش از مسیر شناسایی فرارهای مالیاتی، جلوگیری از فعالیت‌های غیرشفاف و بهبود نظام مالیاتی محقق شود، نه از طریق تحمیل فشار مضاعف بر بخش تولید و کسب‌وکارهای شفاف.