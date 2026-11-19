باشگاه خبرنگاران جوان - ایران‌کارت به‌عنوان باشگاه مشتریان بانک ملی ایران، علاوه بر خدمات متداول بانکی مانند برداشت وجه، انتقال پول، پرداخت قبض و خرید اینترنتی، امکان بازگشت بخشی از مبلغ خرید (Cashback) و بهره‌مندی از خدمات ویژه را برای دارندگان خود فراهم می‌کند که در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با حضور مدیرعامل بانک ملی ایران و مدیرعامل هلدینگ تجارت الکترونیک رونمایی شد.

محسن سیفی مدیرعامل بانک ملی ایران در این آیین، با اشاره به گستردگی جامعه مشتریان این بانک و تمرکز آن بر بانکداری خرد، تکریم مشتریان وفادار و رعایت شأن همه مشتریان را از دغدغه‌های مهم بانک برشمرد.

وی اظهار کرد: بانک ملی ایران در کنار توجه به مشتریانی که ارتباط پایدارتر و وفاداری بیشتری با بانک دارند، باید زمینه ارائه خدمات مناسب و باکیفیت را برای همه مشتریان فراهم کند.

سیفی با تأکید بر ضرورت همگامی با تحولات فناوری و رقابت در صنعت بانکداری افزود: فناوری و نوآوری نقش مهمی در رقابت میان بانک‌ها دارند و باید به سمت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مشتریان حرکت کنیم. به نظر می‌رسد این رویکرد در محصول ایران‌کارت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ایران‌کارت؛ ترکیبی از خدمات بانکی و مزایای خرید

کاربران با انجام خرید‌های روزمره با ایران کارت می‌توانند بخشی از مبلغ پرداختی را دریافت کنند. میزان بازگشت وجه در خرید از فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد بیشتر است و مبالغ برگشتی در نخستین دوشنبه هر ماه به کیف پول کاربر واریز می‌شود.

این کارت با مجموعه متنوعی از فروشگاه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات در حوزه‌های پوشاک، کالا‌های مصرفی، لوازم خانگی و دیجیتال، تفریح، ورزش، سلامت و زیبایی همکاری دارد.

امتیازدهی و ارتقای سطح مشتریان

یکی دیگر از قابلیت‌های ایران‌کارت، سیستم امتیازدهی به خرید‌ها و موجودی کارت است. دارندگان کارت متناسب با خرید‌های خود و میزان موجودی روزانه، امتیاز دریافت می‌کنند و با تجمیع این امتیاز‌ها می‌توانند سطح کارت خود را ارتقا دهند.

افزایش سطح کارت، امکان بهره‌مندی از درصد بازگشت وجه بیشتر و خدمات و مزایای اختصاصی‌تر را فراهم می‌کند.

خدمات ویژه برای دارندگان ایران‌کارت

تشریفات و ترانسفر فرودگاهی داخلی و خارجی، خدمات تسهیل‌کننده سفر، امکانات تفریحی و ورزشی، خدمات هنری و گردشگری از جمله خدمات ویژه ایران‌کارت است که دارندگان آن می‌توانند با هماهنگی و رزرو اختصاصی از این امکانات استفاده کنند.

تقویت ارتباط پایدار با مشتریان

ایران‌کارت به‌عنوان ابزاری برای وفادارسازی مشتریان، با ارائه بسته‌های خدماتی شخصی‌سازی‌شده و متناسب با نیاز‌ها و ترجیحات آنان، به دنبال ارتقای کیفیت تعامل مشتریان با بانک ملی ایران است.

این همکاری با هدف تقویت بانکداری خرد، افزایش رضایت مشتریان و توسعه راهکار‌های وفادارسازی شکل گرفته است تا ضمن ایجاد مزایای بیشتر برای مشتریان، زمینه تداوم و تقویت ارتباط آنان با بانک ملی ایران فراهم شود.

منبع: بانک ملی ایران