باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور،در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نقش شرکت‌های صوری در ایجاد معوقات مالیاتی و فرار مالیاتی اظهار کرد: یکی از مجاری فرار مالیاتی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم، فعالیت شرکت‌های صوری و به‌ویژه شرکت‌هایی بود که اقدام به فاکتورفروشی می‌کردند.

وی افزود: این شرکت‌ها با صدور فاکتورهای غیرواقعی، خریداران را به سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مؤدیان دارای اعتبار مالیاتی معرفی می‌کردند و در مقابل، خودشان از پرداخت مالیات قانونی شانه خالی می‌کردند. در بسیاری از موارد نیز اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها افرادی بودند که صرفاً به‌صورت صوری معرفی شده بودند و حتی ممکن بود از افراد بی‌خانمان باشند؛ در حالی که این شرکت‌ها عملاً وجود خارجی نداشتند. چنین سازوکاری در نهایت به ایجاد معوقات مالیاتی قابل توجه برای کشور منجر می‌شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به دستاوردهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تصریح کرد: یکی از اتفاقات مهمی که با اجرای این قانون رقم خورده، امکان پیشگیری از شکل‌گیری شرکت‌های صوری و مقابله با فرار مالیاتی پیش از وقوع تخلف است.

موحدی بک‌نظر ادامه داد: با استفاده از ظرفیت ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی می‌تواند به‌صورت پیشینی با این تخلفات مقابله کند و مانع از شکل‌گیری شرکت‌هایی شود که با هدف صدور فاکتورهای صوری و فرار از پرداخت مالیات فعالیت می‌کنند.

وی یکی دیگر از اقدامات مؤثر در این زمینه را طراحی و به‌کارگیری موتور ریسک در سامانه مؤدیان دانست و گفت: با استفاده از این سازوکار، امکان شناسایی مؤدیان و افرادی که بیشترین ریسک را از نظر ایجاد و فعالیت شرکت‌های صوری دارند، فراهم شده است و سازمان امور مالیاتی می‌تواند نظارت هدفمندتری بر فعالیت این افراد و شرکت‌ها داشته باشد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: در کنار اجرای برنامه افشای داوطلبانه و سایر سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، اقدامات مؤثری برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شده است که ارقام قابل توجهی از جمله ۳۰ همت را شامل می‌شود؛ هرچند در حال حاضر آمار دقیق این بخش را در اختیار ندارم.