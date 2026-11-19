باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای ترویج فرهنگ رضوی و آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با سیره امام هشتم(ع)، ویژه‌ برنامه چهارشنبه‌های امام‌رضایی در مدرسه پانزده خرداد روستای ویلادشت شهرستان ملارد استان تهران برگزار شد و دانش‌آموزان در فضای پرنور و آرام نمازخانه این مدرسه گرد هم آمدند تا در جمعی دوستانه و در سایه نام مبارک ضامن‌آهو، به ذکر و نیایش بپردازند.

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منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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