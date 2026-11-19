باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در دیدار با آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار، دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، از مشارکت بسیج در طرح‌های کشاورزی، انرژی، مسکن و حکمرانی محلی خبر داد و گفت: راهبرد اصلی بسیج در دوره جدید، تهدیدزدایی و کارآمدسازی در کنار تعالی فرهنگی و دینی است.

طائب با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های دفاعی و امنیتی گفت: بسیجیان در جنگ‌های اخیر و حوادث امنیتی، در بخش‌های هوافضا، نیروی دریایی و نیروی زمینی سپاه نقش مؤثری ایفا کردند و با ثبت‌نام ۳۱ میلیون نفر در طرح جان‌فدا برای ایران، ظرفیت بالای بسیج مردمی به نمایش گذاشته شد.

وی از برنامه‌ریزی برای مشارکت در پیشرفت اقتصادی کشور خبر داد و افزود: در حوزه کشاورزی با همکاری جهاد کشاورزی، سازماندهی متخصصان دنبال می‌شود و با راه‌اندازی پالایشگاه‌های کوچک با مشارکت مردم، طی سه سال روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام به فرآورده تبدیل می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین، مشارکت در تأمین مسکن ارزان‌قیمت با ظرفیت بسیج مهندسی، حکمرانی محلی با محوریت مساجد و راه‌اندازی دستیار محلی مبتنی بر هوش مصنوعی از دوم آذر در مساجد کشور را از دیگر برنامه‌ها برشمرد.

در ادامه، آیت‌الله شب‌زنده‌دار با تبریک هفته بسیج، پنج ویژگی بسیجی تراز را از روایت امام جواد (ع) ،دلسوزی برای امام و مردم، فرمان‌برداری از امام، خدمتگزاری به مردم، بزرگداشت شعائر دینی و قیام برای انجام وظایف برشمرد.