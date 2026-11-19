باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیر ارشد زاده رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی گفت: در حادثه واژگونی یک دستگاه مینی بوس در محور بستان آباد - سراب که ظهر امروز به علت بی توجهی راننده به جلو رخ داد ،یک نفر کشته و چهار نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به اینکه این مینی بوس از تبریز به مقصد سرعین حرکت می‌کرد، گفت: مسافران این مینی بوس ۱۳ زن بودند که یک نفر جان باخته و سه نفر از آنها به همراه راننده مصدوم شده‌اند.

بر اساس اعلام جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی هم این حادثه در کیلومتر ۳۵ محور بستان‌آباد ـ سراب رخ داده است و بلافاصله ۲ تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شده‌اند.