باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر علی عبدالهی روز پنجشنبه در جریان بازدید از مدرسه و گلزار شهدای شجره طیبه میناب اظهار کرد: آنچه در این مدرسه اتفاق افتاده در واقع سند جنایت آمریکایی‌هاست؛ جنایتی که نمونه‌های متعددی از آن در کارنامه آمریکا وجود دارد.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها جنایاتی از این دست را زیاد مرتکب شده‌اند افزود: آمریکایی‌ها همواره از آزادی‌خواهی سخن می‌گویند، اما در عمل توجهی به آزادی ندارند و حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، نمونه‌ای عینی و بارز از این گونه اقدامات آنها است.

سردار سرلشکر عبدالهی ادامه داد: حمله به مدرسه میناب جنایتی وحشتناک علیه دانش آموزان شهر میناب بود و به هیچ وجه نمی‌توان چنین اقدامی را توجیه کرد یا آن را قابل قبول دانست.

وی در ادامه بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب و گلزار شهدای دانش آموز، بر اهمیت ثبت و مستندسازی ابعاد این حادثه تأکید کرد.

به گزارش ایرنا، حمله مرگبار و عامدانه دشمنان خونخوار و کودک‌کش به مدرسه شجره طیبه میناب که جان ده‌ها دانش‌آموز، معلم و کارکنان این مدرسه را گرفت، امروز به‌عنوان یکی از تلخ‌ترین وقایع انسانی در عصر حاضر مطرح است؛ رخدادی که بسیاری بر لزوم حفظ و ثبت بقایای این مدرسه به‌عنوان سندی تاریخی و یادمانی برای نسل‌های آینده تاکید دارند.

روز نهم اسفند سال ۱۴۰۴ و در نخستین ساعات تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، مدرسه شجره طیبه میناب سه بار و با فاصله، هدف موشک دشمن صهیونی امریکایی قرار گرفت تا جنایت جنگی بی توجیه و آگاهانه دیگری در عصر سلاح‌های فوق هوشمند و پیشرفته به نام جانیان جهان ثبت شود.

در این فاجعه انسانی و تراژدی بشری، ۱۶۸ کودک دختر و پسر دانش آموز و تعدادی از معلمان و کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان مینابی جان پاک خود را از دست دادند.