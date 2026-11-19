باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره نرخ‌های جدید حمل‌ونقل جاده‌ای، کرایه جابه‌جایی کالا و بلیت سفرهای جاده‌ای با افزایش همراه شده است.

بر این اساس، نرخ حمل کالا در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای با افزایش ۲۲.۶ درصدی تعیین شده و مبلغ آن به ازای هر تن‌ـ‌کیلومتر از ۱۶ هزار و ۶۸۰ ریال به ۲۰ هزار و ۴۵۰ ریال رسیده است.

همچنین نرخ بلیت مسافری اتوبوس‌های بین‌شهری نیز با افزایش ۲۲ درصدی از ابتدای آذرماه اعمال می‌شود. با این حال، مبلغ نهایی بلیت سفرهای جاده‌ای با توجه به مسیر و مسافت طی‌شده متفاوت خواهد بود.

این تغییرات در شرایطی اعمال می‌شود که بخش حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از محورهای اصلی جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور به شمار می‌رود و تغییر نرخ خدمات این بخش می‌تواند بر هزینه سفرهای بین‌شهری و همچنین هزینه حمل کالا تأثیرگذار باشد.