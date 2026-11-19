باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوستون اورونوف ستاره ازبکستانی تیم پرسپولیس به دلیل سرما خوردگی شدید و بدن درد نتوانست در تمرین امروز به شکل کامل حضور داشته باشد و از کادرفنی پرسپولیس خواست تا در دیدار مقابل پیکان به میدان نرود.

به این ترتیب اورونوف مهمترین غایب و خط خورده تیم پرسپولیس در دیدار مقابل پیکان خواهد بود و مهدی تارتار یک بازیکن مهم دیگر خود را هم در این دیدار همراه خود نخواهد داشت.

این در حالی است که تیم فوتبال پرسپولیس حسین کنعانی را هم برای این بازی در اختیار ندارد و وضعیت محمد خدابنده‌لو نیز برای این دیدار حساس مشخص نیست.