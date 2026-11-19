باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - سرهنگ پاسدار حسین حیاتی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان کازرون در نشست خبری ضمن گرامی داشت یادوخاطره هزار و ۳۰۰ شهید این شهرستان و تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته مقدس بسیج به تشریح برنامه‌هایی که با شعار "بسیج، جان فدای ایران، امید مستضعفان" و به همت این ناحیه و حوزه‌ها و پایگاه‌های تابعه این ناحیه مقاومت در این هفته اجرا خواهد شد، پرداخت.

او به نقش بسیج در تحقق تمدن نوین اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز هر ایرانی می‌تواند با تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمود‌های امامین و رهبر معظم انقلاب، در مسیر امیدآفرینی و حمایت از مستضعفان جهان نقش اساسی داشته باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه بیان کرد: در روز شمارهفته بسیج که از ۲۹ آبان ماه آغاز خواهد شد با محوریت بسیج خودباوری و خداباوری و امیدآفرینی است و یکی از مولفه‌های اصلی بسیج این است که تمدن نوین اسلامی شکل بگیرد.

او ادامه داد: در حال حاضر و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تمام تلاش دشمن، ناامیدکردن مردم و القای ناکارآمدی نظام در جامعه بوده است. اما راهگشا و نسخه شفابخش همه گره ها، توکل به ذات اقدس الهی و خودباوری و امید و اراده بوده است.

سرهنگ پاسدار حیاتی با اشاره به اجرای بیش از هزار و ۳۰۰ برنامه در هفته بسیج، ادامه داد: فضاسازی هفته بسیج در تمام شهر و روستاها، برگزاری میز خدمت در جهت خدمت رسانی و امیدآفرینی در تجمعات و میادین شبانه و کمک‌های مومنانه و اجرای اردو‌های جهادی در مناطق محروم، از جمله این برنامه هاست.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان کازرون افزود: برگزاری بالغ بر ۱۰۰ نشست تبیینی بصیرتی، اردو‌های راهیان پیشرفت و راهیان نور دانش آموزی، برگزاری کلاس‌های سوادرسانه و جشنواره‌های فضای مجازی، پیاده روی‌ها و ورزش‌های همگانی و خانوادگی و مسابقات فرهنگی از دیگر برنامه هاست.

سرهنگ پاسدار حیاتی تصریح کرد: همچنین برنامه میقات صالحین در نخستین جمعه از این هفته مقدس با حضور حلقه‌ها و شبکه‌های تربیتی بسیج اقشار و محلات در مصلی‌های شهرستان اجرا خواهد شد.

او به نقش رسانه‌ها در تبیین دستاورد‌ها و فعالیت‌های بسیج اشاره کرد و افزود: انتظار می‌رود اصحاب رسانه با انعکاس گسترده برنامه‌های هفته بسیج، به تبیین گری، آگاهی‌بخشی و امیدآفرینی در جامعه پرداخته و نقش‌آفرینی کنند.