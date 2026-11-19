باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مراسم انتخاب بهترین‌های سال ۲۰۲۶ فوتبال آسیا بعد از ظهر امروز (پنجشنبه ۲۸ آبان) در شهر بانکوک تایلند برگزار شد و علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران به عنوان بهترین بازیکن مرد آسیا در سال 2026 معرفی شد. همچنین مرضیه جعفری عنوان بهترین مربی زن آسیا را به دست آورد.

در این مراسم ایران نمایندگانی در بخش‌های مختلف دارد. علیرضا بیرانوند برای جایزه بهترین بازیکن مرد آسیا کاندیدا شده است، در بخش بهترین بازیکن سال فوتسال هم سعید احمدعباسی و حسین طیبی کاندیدا هستند. مرضیه جعفری نیز در بخش بهترین مربی زن نامزد است. همچنین فدراسیون فوتبال ایران در بخش گروس‌روت (فوتبال پایه) نامزد شده است.

تمام اعضای ارشد کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) حضور دارند و شرکت امروزِ جانی اینفانتینو در این مراسم، حائز اهمیت است. امروز مهلت نامزدی برای ریاست فیفا به پایان می‌رسد و کنفدراسیون فوتبال آسیا مهم‌ترین کنفدراسیون قاره‌ای حامی او به شمار می‌رود. حضور امروزِ او به اندازه خودِ جایزه، توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

جایزه قدردانی از کشور میزبان جام ملت‌های زنان آسیا به فدراسیون فوتبال استرالیا اهدا شد.

جایزه الماس آسیایی اهداشده به «لیم کیا تانگ» از سنگاپور، رئیس فقید و پیشین فدراسیون فوتبال سنگاپور تعلق گرفت.

جایزه بهترین فدراسیون ملی در سطح یاقوت، به فدراسیون فوتبال بنگلادش اهدا شد.

جایزه بهترین فدراسیون ملی در سطح طلایی، به فدراسیون فوتبال هند اهدا شد.

جایزه بهترین فدراسیون ملی در سطح الماس، به فدراسیون فوتبال تایلند رسید. مهدی تاج رئیس فدراسیون ایران این جایزه را اهدا کرد.

جایزه بهترین فدراسیون ملی در سطح پلاتینیوم به فدراسیون فوتبال ژاپن تعلق گرفت.

مرضیه جعفری سرمربی تیم خاتون بم و تیم ملی ایران، به عنوان بهترین مربی فوتبال بانوان معرفی شد و برای دومین سال پیاپی این جایزه را به خود اختصاص داد. جعفری برای تصاجب این جایزه بالاتر از «ما ژیائوژو» سرمربی تیم زیر ۱۷ سال چین و «پارک یون جئونگ» سرمربی تیم زیر ۲۰ سال کره جنوبی قرار گرفت.

«گو کورودا» از ژاپن به عنوان بهترین مربی در بخش مردان معرفی شد. او به لطف عملکرد خوبش در تیم اف سی ماچیدا زلویا، این جایزه را کسب کرد.

جایزه بهترین بازیکن فوتسال آسیا به «محمد عثمان موسی» بازیکن تیم جیمبی کارتاخنا و تیم ملی تایلند رسید. در این بخش حسین طیبی و سعید احمد عباسی نیز نامزد بودند، اما موفق به کسب جایزه نشدند.

«کیم کیونگ یونگ» از کره شمالی به عنوان بهترین بازیکن فوتبال آسیا در بخش زنان معرفی شد.

«لی کانگ این» از کره جنوبی به عنوان بهترین بازیکن بین‌المللی مرد آسیا انتخاب شد. آیاسه اوئدا (ژاپن) و هوانگ این‌بئوم (کره‌جنوبی) دیگر نامزدهای تصاحب این جایزه بودند.

«ریونوسوکه ساتو» بازیکن ژاپنی تیم والنسیا، بهترین بازیکن جوان آسیا انتخاب و معرفی شد.

علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران به عنوان بهترین بازیکن مرد آسیا در سال 2026 معرفی شد.

لیست کامل نامزد‌های مهم‌ترین عناوین سال ۲۰۲۶ فوتبال آسیا در زیر آمده است:

بهترین بازیکن سال

علیرضا بیرانوند (تراکتور، تیم ملی ایران)

فراس البریکان (الاهلی، تیم ملی عربستان)

سالم الدوسری (الهلال، تیم ملی عربستان)

بهترین بازیکن بانوان سال

هولی مک‌نامارا (ملبورن سیتی و اورتون، تیم ملی استرالیا)

کیم کیونگ یونگ (نائگویانگ، تیم ملی کره شمالی)

کیم هیه‌ری (ووهان جیانگدا و سوون اف‌سی، تیم ملی کره جنوبی)

بهترین لژیونر سال

آیاسه اوئدا (فاینورد و لیل، تیم ملی ژاپن)

هوانگ این‌بئوم (فاینورد و پورتو، تیم ملی کره جنوبی)

لی هانگ این (پاری‌سن‌ژرمن و اتلتیکومادرید، تیم ملی کره جنوبی)

بهترین لژیونر بانوان

آلانا کندی (لاندن سیتی لایونس، تیم ملی استرالیا)

کایتلین فورد (آرسنال، تیم ملی استرالیا)

یوی هاسگاوا (منچسترسیتی، تیم ملی ژاپن)

بهترین مربی مرد

ژوزف مونتمورو (تیم بانوان استرالیا)

گو کورودا (ماشیدا زلویا)

سادایوشی شیرایی (تیم زیر ۱۷ سال ژاپن)

جایزه ویژه رئیس AFC برای فوتبال پایه (طلا)

فدراسیون فوتبال ایران

فدراسیون فوتبال استرالیا

فدراسیون فوتبال ژاپن