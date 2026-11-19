باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان تاکید کرد که استقلال لبنان تا زمانی که اشغالگری رژیم تروریستی اسرائیل در هر بخشی از خاک این کشور ادامه داشته باشد، همچنان در معرض تهدید خواهد بود و استقلالی کامل و تحقق‌یافته نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه «جنوب لبنان هرگز منطقه حائل برای هیچ طرفی نخواهد شد»، گفت: آزادسازی سرزمین‌های اشغالی با استفاده از تمامی ابزار‌هایی که قوانین بین‌المللی به رسمیت می‌شناسند، تضمین بازگشت عزتمندانه ساکنان به روستا‌ها و شهرهایشان، بازسازی مناطق و آزادسازی اسرا، یک وظیفه ملی است. چشم‌پوشی از این وظایف یا واگذاری هر یک از مولفه‌های قدرت لبنان، به‌ویژه وحدت ملی، به معنای چشم‌پوشی از حاکمیت و استقلال این کشور است.

بری در پیامی که در آستانه هشتادوسومین سالگرد استقلال لبنان خطاب به مردم این کشور صادر کرد، گفت استقلال در اساس خود حاصل اراده‌ای ملی و فراگیر است. او خواستار آن شد که سالگرد استقلال امسال بیش از هر زمان دیگری فرصتی برای تاکید همه نهاد‌های رسمی لبنان، احزاب، نیرو‌های سیاسی و مردمی، انجمن‌ها و همچنین لبنانی‌های مقیم خارج بر پایبندی به آزادسازی تمامی وجب‌های خاک کشور و تکمیل روند استقلال باشد.

بری با بیان اینکه اشغالگری، فارغ از اینکه از سوی چه طرفی باشد، در تضاد با استقلال است، اشغالگری رژیم تروریستی اسرائیل را دشمنی با بشریت توصیف کرد که به جنگ‌های نسل‌کشی، نابودی روستاها، خاطرات و میراث آنها، تخریب خانه‌ها و تبدیل باغ‌ها و مزارع به زمین‌های سوخته عادت دارد.

او محافل سیاسی رژیم اسرائیل را در تمامی سطوح متهم کرد که در رقابت‌های انتخاباتی بر سر این موضوع رقابت می‌کنند که چه کسی در تخریب و کشتار لبنانی‌ها زیاده‌روی بیشتری داشته باشد و چه کسی بتواند اشغال سرزمین و مردم لبنان را برای مدت طولانی‌تری ادامه دهد.

بری تاکید کرد که استقلال و رهایی از اشغالگری باید از اصول ثابت ملی برای تمامی لبنانی‌ها، صرف‌نظر از جایگاه و موقعیتشان، باشد.

رئیس پارلمان لبنان همچنین ارتش این کشور، از فرمانده تا افسران، درجه‌داران و سربازان را «سنگ بنای» حفظ استقلال، حراست از آن، تحقق حاکمیت ملی و حفاظت از آن در سراسر خاک لبنان دانست.

وی در ادامه به تمامی لبنانی‌های ساکن این کشور و خارج از آن درود فرستاد و به‌ویژه از کسانی یاد کرد که به گفته او، استقلال واقعی با دستان آنان تحقق یافته و همچنان تحقق می‌یابد؛ استقلالی که بر پیشانی‌هایشان و بر ویرانه‌های خانه‌های ویران‌شده‌شان می‌درخشد و در خاطراتشان زنده است؛ خاطراتی که شدت حملات هوایی و عملیات انفجار و تخریب نیز قادر به محو آن نخواهد بود.

بری همچنین به مقاومت‌کنندگان، شهدا، مجروحان و ساکنان مقاوم روستا‌های مرزی، ارتش لبنان، نیرو‌های امنیتی و نیرو‌های یونیفل ادای احترام کرد.

وی در پایان با درود فرستادن به جنوبی‌ترین مناطق لبنان تاکید کرد که این مناطق همچنان متعلق به ساکنان خود و بخشی از خاک لبنان باقی خواهند ماند و آزادسازی آنها از اشغالگری، روند استقلال را تکمیل و حاکمیت لبنان را احیا خواهد کرد؛ کشوری که میهن نهایی تمامی فرزندان خود است.

منبع: المنار