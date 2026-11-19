باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفت‌وگوی سه جانبه خود با شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، روسای جمهور چین و آمریکا را «صریح و بسیار مفید» توصیف کرد و آن را صفحه‌ای جدید در تاریخ دیپلماسی خواند.

پوتین در نشست خبری پس از این رویداد گفت: «این گفت‌و‌گو در فضایی کاملاً صریح و بی‌پرده انجام شد و همین امر به ما امکان داد درک بهتری از یکدیگر پیدا کنیم. در مجموع، این گفت‌و‌گو بسیار مفید بود».

رئیس جمهور روسیه همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اشاره کرد که این گفت‌و‌گو بسیار «آزادانه» بوده است. او گفت: «می‌دانید چه چیزی برای من خوشایند بود و تأثیر بسیار مثبتی بر من گذاشت؟ اینکه پس از اظهارات رسمی، زمانی که شما، نمایندگان رسانه‌ها و همکارانتان در اتاق حضور داشتید و پس از پایان سخنرانی‌های رسمی و از پیش آماده‌شده ما، گفت‌وگویی آزادانه آغاز شد».

او افزود: «هیچ‌کس نمی‌داند در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد. اما من بسیار مایلم این روند ادامه پیدا کند؛ دست‌کم از این جهت که با تبادل دیدگاه‌ها درباره چندین حوزه کلیدی، به نظر من، اگر توافقی حاصل نشد، درک متقابلی میان طرف‌ها شکل گرفت».

رئیس جمهور روسیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به رسانه‌ها، به حملات اخیر اوکراین اشاره کرد و هشدار داد که مسکو به حملات علیه پل کریمه پاسخ خواهد داد.

فشار بر روسیه درباره مسائل سرزمینی بی‌فایده است

ولادیمیر پوتین همچنین اعلام کرد مسکو آماده ادامه مذاکرات برای حل‌وفصل جنگ اوکراین است، اما هنوز تاریخی برای دور بعدی این مذاکرات تعیین نشده است.

پوتین در عین حال گفت با توجه به حملات اوایل هفته جاری به پل کریمه، موضوع برقراری آتش‌بس با اوکراین در شرایط فعلی منتفی است.

رئیس‌جمهور روسیه اظهار داشت که امکان برقراری آتش‌بس در چند منطقه را با شورای امنیت این کشور بررسی کرده، اما با توجه به حملات اخیر اوکراین، وارد مذاکرات نخواهد شد.

او همچنین اعلام کرد بخش ریلی پل کریمه بازسازی شده و فعالیت آن از سر گرفته شده است.

پوتین همچنین تلاش‌ها برای اعمال فشار بر مسکو در زمینه مسائل سرزمینی را بی‌فایده توصیف کرد.

اوکراین و اروپا هنوز آماده مصالحه برای پایان جنگ نیستند

پوتین در ادامه اظهارات خود گفت اوکراین و کشور‌های اروپایی هنوز آمادگی لازم برای مصالحه با هدف حل‌وفصل جنگ اوکراین را ندارند.

خبرگزاری تاس نیز به نقل از پوتین گزارش داد که خواسته‌های مسکو درباره امنیت اروپا هنوز به‌روشنی تبیین نشده‌اند، اما او تأکید کرده است که تمامی این خواسته‌ها مشروع هستند.

رئیس‌جمهور روسیه درباره مشارکت اروپا در مذاکرات نیز گفت گفت‌و‌گو درباره امنیت اروپا بدون حضور کشور‌های اروپایی بی‌معناست، اما مسکو باید بداند که این کشور‌ها چه پیشنهاد‌هایی برای ارائه در مذاکرات سه‌جانبه دارند.

ترامپ، شی و پوتین امروز برای نخستین بار پشت یک میز نشستند تا درباره کاهش خطرات هسته‌ای و حل‌وفصل مناقشات کنونی در جهان گفت‌و‌گو کنند؛ نشستی که هر سه آن را اقدامی تاریخی توصیف کردند، هرچند به توافق مهم و دستاورد چشمگیری منجر نشد.

هر سه نفر در این دیدار با لبخند و دست دادن از یکدیگر استقبال کردند. آنها در پایان مذاکرات خود در ویلایی در شهر شنژن در جنوب چین، بر سر موضوعاتی از جمله اصلاحات سازمان ملل و تعهد به افزایش عرضه سوخت به بازار به توافق رسیدند. با این حال، هنوز مشخص نیست که این گردهمایی نقطه عطفی در تاریخ جهان خواهد بود یا صرفاً به یک رویداد تصویری تبدیل می‌شود که به‌سرعت به فراموشی سپرده خواهد شد.

پوتین، شی و ترامپ در آغاز نشست اظهارات کوتاهی مطرح کردند و پس از پایان مذاکرات نیز بیانیه‌ای کوتاه منتشر کردند که در آن اشاره‌ای به جنگ‌های اوکراین و ایران نشده بود؛ دو موضوعی که ترامپ گفته بود در دیدار‌های دوجانبه جداگانه با روسای جمهور چین و روسیه مطرح کرده است.

منبع: گاردین / آسوشیتدپرس